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Польша ввела бесплатные визы для детей и молодежи до 25 лет
10.03.2020 13:30 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Шенгенскую визу в польских консульствах детям и молодежи теперь можно получить бесплатно.
— С 29 февраля дети в возрасте от 6 до 18 лет и молодые люди в возрасте до 25 лет, участвующие в семинарах, конференциях, спортивных и культурных мероприятиях, освобождаются от платы за прием и обработку заявки на получение шенгенской визы в польских консульствах в Беларуси, — проинформировали TUT.BY в посольстве Польши.
Соответствующее распоряжение подписал министр иностранных дел Польши в преддверии вступления в силу положений соглашения об упрощении визового режима. Нулевая ставка визового сбора будет действовать до 31 декабря 2020 года.
Напомним, 8 января Беларусь и Евросоюз
Ранее такое положение вещей
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Соответствующее распоряжение подписал министр иностранных дел Польши в преддверии вступления в силу положений соглашения об упрощении визового режима. Нулевая...
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