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Минимальную зарплаты за февраль не индексируют

10.03.2020 18:22 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

МЗП и другие денежные доходы граждан за февраль 2020 года индексировать в Беларуси не будут.

Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

В ведомстве напомнили, что индексация – это корректировка корректировку величины не имеющих единовременного характера доходов физлиц из бюджетных источников в целях частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией. Она производится в случае превышения 5%-ного порога индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов).

По данным Белтата, индекс потребительских цен за февраль к прошлому месяцу составил 101% - то есть, не превысил 5%-ный порог.

МЗП с 1 января 2020 года была установлена в размере Br375 постановлением Совета Министров от 29 августа 2019 года №582 и не индексируется.

Населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

 
 
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МЗП и другие денежные доходы граждан за февраль 2020 года индексировать в Беларуси не будут. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
 
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