БМЗ приостанавливает выплату «плюшек» персоналу. Ситуация на внешних рынках не радужная

Источник материала: Tut.by

Белорусский металлургический завод с 1 апреля приостанавливает стимулирующие выплаты персоналу. Данную информацию TUT.BY сообщили пользователи и подтвердили в пресс-службе БМЗ.





Руководство жлобинского завода издало приказ «о приостановке выплат некоторых стимулирующих доплат». Например, за классность мастерам, за владение иностранным языком, за экономию топливно-энергетических ресурсов и др. Документ «приостанавливает действие положения об образовании и использовании фонда материального поощрения персонала структурных подразделений, а также выплаты единовременной материальной помощи к праздничным и знаменательным датам».

На БМЗ пояснили, что данное решение «является одной из вынужденных мер, которые предприятие в нынешних условиях предпринимает для стабилизации своего финансового положения». Дело в том, что в 2019 году снижение экспортной цены на металлопродукцию «в среднем составило 69,4 долларов за тонну, или на 11,4%, что при уменьшении стоимости сырья и ресурсов лишь на 5,5%, существенно повлияло на эффективность продаж».

Негативная тенденция 2019-го сохранилась и в текущем году.

— Сейчас и без того не радужную обстановку на рынке металлопродукции обострило влияние коронавируса на мировую экономику. В такой ситуации БМЗ, экспортирующий более 80% своей продукции, должен максимально снизить затраты. В том числе, и по оплате труда, — отметили на жлобинском предприятии.

При этом там отметили, что «с учетом принятых мер и сохранившихся доплат по итогам апреля на БМЗ ожидается средняя зарплата на уровне не ниже 1400 рублей».