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БМЗ приостанавливает выплату «плюшек» персоналу. Ситуация на внешних рынках не радужная

16.03.2020 14:39 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский металлургический завод с 1 апреля приостанавливает стимулирующие выплаты персоналу. Данную информацию TUT.BY сообщили пользователи и подтвердили в пресс-службе БМЗ.


Руководство жлобинского завода издало приказ «о приостановке выплат некоторых стимулирующих доплат». Например, за классность мастерам, за владение иностранным языком, за экономию топливно-энергетических ресурсов и др. Документ «приостанавливает действие положения об образовании и использовании фонда материального поощрения персонала структурных подразделений, а также выплаты единовременной материальной помощи к праздничным и знаменательным датам».

На БМЗ пояснили, что данное решение «является одной из вынужденных мер, которые предприятие в нынешних условиях предпринимает для стабилизации своего финансового положения». Дело в том, что в 2019 году снижение экспортной цены на металлопродукцию «в среднем составило 69,4 долларов за тонну, или на 11,4%, что при уменьшении стоимости сырья и ресурсов лишь на 5,5%, существенно повлияло на эффективность продаж».

Негативная тенденция 2019-го сохранилась и в текущем году.

— Сейчас и без того не радужную обстановку на рынке металлопродукции обострило влияние коронавируса на мировую экономику. В такой ситуации БМЗ, экспортирующий более 80% своей продукции, должен максимально снизить затраты. В том числе, и по оплате труда, — отметили на жлобинском предприятии.

При этом там отметили, что «с учетом принятых мер и сохранившихся доплат по итогам апреля на БМЗ ожидается средняя зарплата на уровне не ниже 1400 рублей».

 
 
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Руководство жлобинского завода издало приказ «о приостановке выплат некоторых стимулирующих доплат». Например, за классность мастерам, за владение иностранным...
 
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