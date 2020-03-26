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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правительство рассматривает пакет мер по поддержке бизнеса Проект мер по обеспечению работы экономики рассматривают сейчас в правительстве на заседании президиума Совмина. Среди предложений - налоговые каникулы,...

Проект мер по обеспечению работы экономики рассматривают сейчас в правительстве на заседании президиума Совмина. Среди предложений - налоговые каникулы, отсрочки по аренде и кредитам. Особое внимание отраслям, которые наиболее уязвимы от того, что сейчас не в полной мере в мире работают традиционные логистические цепочки, не выполняются все заключенные контракты, - отметил премьер. Это турбизнес, общепит, гостиничный сектор и транспорт. После рассмотрения конкретных предложений от каждого ведомства пакет мер поддержки бизнеса представят Президенту.