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Правительство рассматривает пакет мер по поддержке бизнеса

26.03.2020 19:46 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Проект мер по обеспечению работы экономики рассматривают сейчас в правительстве на заседании президиума Совмина. Среди предложений  - налоговые каникулы, отсрочки по аренде и кредитам. Особое внимание отраслям, которые наиболее уязвимы от того, что сейчас не в полной мере в мире работают традиционные логистические цепочки, не выполняются все заключенные контракты, -  отметил премьер. Это турбизнес, общепит, гостиничный сектор и транспорт. После рассмотрения конкретных предложений от каждого ведомства пакет мер поддержки бизнеса представят Президенту.

 
 
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Проект мер по обеспечению работы экономики рассматривают сейчас в правительстве на заседании президиума Совмина. Среди предложений  - налоговые каникулы,...
 
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