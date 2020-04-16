Почему не продали 8 квартир из 21? Итоги торгов по домам МАПИДа на ул. Космонавтов

Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся третий аукцион по квартирам в домах МАПИДа по ул. Космонавтов. Торги прошли не так оживленно, как ожидалось — возможно, потому что теперь жилье в новостройке сможет купить любой желающий . Подробнее об итогах аукциона — в статье.

На продажу была выставлена21 квартира в трехэтажном доме в английском стиле в Малиновке, который построил «МАПИД». Аукцион проводил Минский городской центр недвижимости.

По словам заместителя начальника отдела по организации и проведению аукционов Минского городского центра недвижимости Тихона Чашейко, третьи торги прошли не так оживленно, как ожидалось. Некоторые заявители были вынуждены отказаться от участия в аукционе по причине приостановления кредитования недвижимости отдельными банками, а кто-то решил попытать счастья напрямую у МАПИДа.

Всего нереализованными оказались 8 лотов. Самой дорогой квартирой стала четырехкомнатная квартира, расположенная на 2 этаже. Она ушла с молотка за 265,2 тысяч рублей. Самая дешевая — «однушка» площадью 42,1 кв.м., ее итоговая стоимость составила 143,2 тысячи рублей.