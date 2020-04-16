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Почему не продали 8 квартир из 21? Итоги торгов по домам МАПИДа на ул. Космонавтов

16.04.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся третий аукцион по квартирам в домах МАПИДа по ул. Космонавтов. Торги прошли не так оживленно, как ожидалось — возможно, потому что теперь жилье в новостройке сможет купить любой желающий. Подробнее об итогах аукциона — в статье. 

Почему не продали 8 квартир из 21? Итоги торгов по домам МАПИДа на ул. Космонавтов

На продажу была выставлена21 квартира в трехэтажном доме в английском стиле в Малиновке, который построил «МАПИД». Аукцион проводил Минский городской центр недвижимости. 

По словам заместителя начальника отдела по организации и проведению аукционов Минского городского центра недвижимости Тихона Чашейко, третьи торги прошли не так оживленно, как ожидалось. Некоторые заявители были вынуждены отказаться от участия в аукционе по причине приостановления кредитования недвижимости отдельными банками, а кто-то решил попытать счастья напрямую у МАПИДа. 

Всего нереализованными оказались 8 лотов. Самой дорогой квартирой стала четырехкомнатная квартира, расположенная на 2 этаже. Она ушла с молотка за 265,2 тысяч рублей. Самая дешевая — «однушка» площадью 42,1 кв.м., ее итоговая стоимость составила 143,2 тысячи рублей.

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

№ предмета торгов

Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества

Начальная цена,бел. руб.

Количество заявителей

Итоговая стоимость, бел.руб.

1

«квартира 45» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−45 (1 этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 57,7 кв. м)

173 100,00

0

торги не состоялись

2

«квартира 46» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−46 (1 этаж, трехкомнатная, общая площадь — 73,5 кв. м, общая площадь по СНБ — 79,2 кв. м)

225 720,00

2

230 720,00

3

«квартира 47» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−47 (2 этаж, трехкомнатная, общая площадь — 73,6 кв. м, общая площадь по СНБ — 76,3 кв. м)

217 455,00

4

222 455,00

4

«квартира 48» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−48 (2 этаж, однокомнатная, общая площадь — 42,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 44,1 кв. м)

136 710,00

2

143 200,00

5

«квартира 49» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−49 (2 этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 58,0 кв. м)

174 000,00

2

186 100,00

6

«квартира 50» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−50 (2 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,5 кв. м, общая площадь по СНБ — 76,2 кв. м)

217 170,00

5

Торги не состоялись

7

«квартира 51» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−51 (3 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 75,4 кв. м)

214 890,00

1

Торги не состоялись

8

«квартира 52» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−52 (3 этаж, однокомнатная, общая площадь — 42,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 44,0 кв. м)

136 400,00

5

145 500,00

9

«квартира 53» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−53 (3 этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 57,2 кв. м)

171 600,00

2

179 700

10

«квартира 54» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−54 (3 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,5 кв. м, общая площадь по СНБ — 75,5 кв. м)

215 175,00

1

225 933,00

11

«квартира 55» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−55 (1 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,7 кв. м, общая площадь по СНБ — 79,6 кв. м)

226 860,00

3

Торги не состоялись

12

«квартира 56» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−56 (1 этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,1 кв. м, общая площадь по СНБ -57,8 кв. м)

173 400,00

1

Торги не состоялись

13

«квартира 57» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−57 (1 этаж, четырёхкомнатная, общая площадь — 90,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 98,0 кв. м)

235 200,00

3

265 200,00

14

«квартира 58» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−58 (2 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 76,1 кв. м)

216 885,00

3

Торги не состоялись

15

«квартира 59» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−59 (2 этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,5 кв. м, общая площадь по СНБ — 58,2 кв. м)

174 600,00

4

188 500,00

16

«квартира 60» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−60 (2 этаж, однокомнатная, общая площадь — 42,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 44,0 кв. м)

136 400,00

4

145 000,00

17

«квартира 61» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−61 (2 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 76,1 кв. м)

216 885,00

4

Торги не состоялись

18

«квартира 62» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−62 (3 этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 73,4 кв. м, общая площадь по СНБ — 75,4 кв. м)

214 890,00

3

235 000,00

19

«квартира 63» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−63 (3 этаж, двухкомнатная, общая площадь — 55,3 кв. м, общая площадь по СНБ -57,3 кв. м)

171 900,00

3

176 900,00

20

«квартира 64» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−64 (3 этаж, однокомнатная, общая площадь — 42,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 44,1 кв. м)

136 710,00

4

147 000,00

21

«квартира 65» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22−65 (3 этаж, трехкомнатная, общая площадь — 73,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 75,3 кв. м)

214 605,00

0

Торги не состоялись

Напомним, это третьи торги. На первый аукцион была выставлена 21 квартира. По актуальному курсу самые дешевые квартиры были проданы за $ 53,3 тысячи, и это «однушки» общей площадью 44 кв.м. Самой дорогой квартирой стала«четырешка» общей площадью 97,9 кв. м, аукцион по ней остановился на отметке в $ 115.079. Количество заявок на лоты варьировалось от 1 (на лот № 5) до 11 (на лот № 13). 

На второй аукцион выставлялись 22 квартиры на 1−3-м этажах дома, из них 4 — однокомнатные, 5 — двухкомнатных, 11 — трехкомнатных и 2 — четырехкомнатные квартиры.

По самой низкой цене ушел с молотка лот № 17 — однокомнатная квартира общей площадью 44 квадратных метра на втором этаже. Она реализована за 141.400 рублей, или 55.423 доллара США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня состоялся третий аукцион по квартирам в домах МАПИДа по ул. Космонавтов. Торги прошли не так оживленно, как ожидалось — возможно, потому что теперь жилье в...
 
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