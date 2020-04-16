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«А-100 Девелопмент» начала сдавать квартиры в «Новой Боровой». Цена «однушки» с ремонтом, мебелью и техникой – $120 за месяц, но снять получится не у всех
16.04.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
«А-100 Девелопмент» презентовала новинку на рынке жилья –
Какие квартиры сдает застройщик
Сегодня для аренды доступны 27 квартир в экспериментальном доме «Новой Боровой». Напомним, это та самая новостройка, где все квартиры продавались с отделкой, мебелью и техникой. Еще одна «фишка» дома – коливинги, где жители дома могут проводить совместное время, организовывать мастер-классы и семинары, работать, учиться и просто приятно общаться вне стен своих квартир.
Среди вариантов – полностью меблированные квартиры-студии, однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. В каждой квартире сделана чистовая отделка от застройщика, установлена новая мягкая и корпусная мебель, кухня, сантехника и вся необходимая новая бытовая техника. В помещениях выполнен Скандинавский дизайн – светлая отделка с вкраплением ярких элементов.
Ежемесячная плата за пользование арендной квартирой составит сумму в белорусских рублях, эквивалентную: квартира-студия — 120 у.е. в месяц, однокомнатная квартира — 120 у.е., двухкомнатная квартира — 170 у.е., трехкомнатная квартира — 250 у.е. в месяц. Коммунальные платежи каждый арендатор будет оплачивать самостоятельно.
Для арендаторов доступна вся инфраструктура комплекса — закрытые дворы, спортивные площадки и ЗОЖ-станции, площадки для выгула домашних животных, услуги «А-100 Комфорт», а также карты лояльности и бонусы предусмотренные для жителей района. Кроме того, жители арендных квартир смогут получить регистрацию по месту пребывания, встать на очередь в детский сад и оформить ребёнка в «Школу Будущего», которую
Жить в арендной пока строится своя
Воспользоваться предложением смогут новые покупатели квартир нескольких домов в жилых кварталах «Нескучный сад» и «Центральный парк». Это будет полезно тем дольщикам, который продают собственное жилье, чтобы построить новое и ищут вариант для временного проживания. Чтобы стать арендатором, нужно заключить договор на покупку квартиры и высказать пожелание по аренде. Арендный договор заключается на срок строительства квартиры плюс несколько месяцев на ремонт.
— Это первый подобный продукт от застройщика в Беларуси. Он полностью попадает в мировые и европейские тренды. Но главное, таким образом мы позаботимся о людях, которые покупают у нас жилье и хотят комфортное место для жизни, пока строится их квартира. Мы даём возможность тем, кто хотел переехать в Новую Боровую, продать свое жилье на вторичном рынке, а затем приобрести недвижимость в современном районе. И получить доступ ко всем инновационным решениям и сервисам, за которые жители Новой Боровой ценят и любят этот район: собственная эксплуатирующая компания, развитая инфраструктура, безопасность, продуманное благоустройство и многое другое. Мы рассматривали несколько ценовых моделей на эти арендные квартиры и решили пойти по пути максимальной заботы о людях. Для нас это еще один способ выстраивания доверительных отношений с клиентами. Также мы внимательно следим за тем, что сейчас происходит на рынке жилой недвижимости, и понимаем: сфера арендного жилья стала еще более непредсказуемой - и с точки зрения цены, и с точки зрения взаимодействия с арендодателями. Поэтому предложили надежный и качественный продукт, чтобы наши клиенты ожидали получение ключей в безопасных условиях, — пояснила директор по маркетингу «А-100 Девелопмент» Александра Воронецкая.
По прогнозам аналитиков компании, срок аренды квартиры составит минимум год. Обычно столько времени люди ожидают окончания строительства домов в «Новой Боровой», если совершают сделку на старте продаж. После получения ключей от собственной квартиры у арендаторов будет еще полгода на то, чтобы сделать ремонт в своём жилье — все это время они также могут арендовать квартиру у застройщика.
— Сегодня все дома в Новой Боровой, а также в других жилых проектах «А-100 Девелопмент» строятся по графику и даже с опережением на несколько месяцев. Поэтому мы можем с точностью прогнозировать длительность проживания в этих арендных квартирах, — уточнили в «А-100 Девелопмент». — При этом люди получат доступ к новому уровню и качеству жизни сразу после покупки собственного жилья. Стремление дать возможность как можно раньше приобщиться к проживанию в современных и комфортных условиях и стало основанием для разработки такой услуги, как арендная квартира от застройщика.
Учитывая, что район dog-friendly, никаких запретов на домашних животных для арендаторов нет. После окончания каждого договора аренды компания будет проводить косметический ремонт, клининг и дезинфекцию в арендной квартире. Кроме того, жители арендных квартир будут подписывать обязательства по соблюдению правил добрососедства, принятые в Новой Боровой: о пользовании общей инфраструктурой, о правилах содержания и выгула домашних животных, о соблюдении чистоты, о пользовании благоустройством квартала и так далее. При несоблюдении этих правил, в целях сохранения принципов добрососедства и высоких стандартов жизни в Новой Боровой, договорные отношения могут быть прекращены.
Со слов застройщика, арендные квартиры были заложены проектом, поэтому не выставлялись в продажу. В будущем застройщик планирует расширить линейку арендного жилья.
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«А-100 Девелопмент» начала сдавать квартиры в «Новой Боровой». Цена «однушки» с ремонтом, мебелью и техникой – $120 за месяц, но снять получится не у всех
«А-100 Девелопмент» презентовала новинку на рынке жилья – аренда квартир от застройщика. Квартиры сдаются с ремонтом, мебелью и техникой значительно ниже рынка....
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