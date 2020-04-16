ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«А-100 Девелопмент» начала сдавать квартиры в «Новой Боровой». Цена «однушки» с ремонтом, мебелью и техникой – $120 за месяц, но снять получится не у всех

16.04.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

«А-100 Девелопмент» презентовала новинку на рынке жилья – аренда квартир от застройщика. Квартиры сдаются с ремонтом, мебелью и техникой значительно ниже рынка. Арендаторам доступна вся инфраструктура квартала, регистрация и возможность встать на очередь в школу или сад. Предложение ориентировано на новых покупателей, которым нужно где-то пожить, пока строится квартира. 

«А-100 Девелопмент» начала сдавать квартиры в «Новой Боровой». Цена «однушки» с ремонтом, мебелью и техникой – 0 за месяц, но снять получится не у всех

Какие квартиры сдает застройщик

Сегодня для аренды доступны 27 квартир в экспериментальном доме «Новой Боровой». Напомним, это та самая новостройка, где все квартиры продавались с отделкой, мебелью и техникой. Еще одна «фишка» дома – коливинги, где жители дома могут проводить совместное время, организовывать мастер-классы и семинары, работать, учиться и просто приятно общаться вне стен своих квартир.

«А-100 Девелопмент» начала сдавать квартиры в «Новой Боровой». Цена «однушки» с ремонтом, мебелью и техникой – 0 за месяц, но снять получится не у всех
«А-100 Девелопмент» начала сдавать квартиры в «Новой Боровой». Цена «однушки» с ремонтом, мебелью и техникой – 0 за месяц, но снять получится не у всех
«А-100 Девелопмент» начала сдавать квартиры в «Новой Боровой». Цена «однушки» с ремонтом, мебелью и техникой – 0 за месяц, но снять получится не у всех
«А-100 Девелопмент» начала сдавать квартиры в «Новой Боровой». Цена «однушки» с ремонтом, мебелью и техникой – 0 за месяц, но снять получится не у всех
«А-100 Девелопмент» начала сдавать квартиры в «Новой Боровой». Цена «однушки» с ремонтом, мебелью и техникой – 0 за месяц, но снять получится не у всех

Среди вариантов – полностью меблированные квартиры-студии, однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. В каждой квартире сделана чистовая отделка от застройщика, установлена новая мягкая и корпусная мебель, кухня, сантехника и вся необходимая новая бытовая техника. В помещениях выполнен Скандинавский дизайн – светлая отделка с вкраплением ярких элементов.

«А-100 Девелопмент» начала сдавать квартиры в «Новой Боровой». Цена «однушки» с ремонтом, мебелью и техникой – 0 за месяц, но снять получится не у всех
«А-100 Девелопмент» начала сдавать квартиры в «Новой Боровой». Цена «однушки» с ремонтом, мебелью и техникой – 0 за месяц, но снять получится не у всех
«А-100 Девелопмент» начала сдавать квартиры в «Новой Боровой». Цена «однушки» с ремонтом, мебелью и техникой – 0 за месяц, но снять получится не у всех
«А-100 Девелопмент» начала сдавать квартиры в «Новой Боровой». Цена «однушки» с ремонтом, мебелью и техникой – 0 за месяц, но снять получится не у всех
«А-100 Девелопмент» начала сдавать квартиры в «Новой Боровой». Цена «однушки» с ремонтом, мебелью и техникой – 0 за месяц, но снять получится не у всех
«А-100 Девелопмент» начала сдавать квартиры в «Новой Боровой». Цена «однушки» с ремонтом, мебелью и техникой – 0 за месяц, но снять получится не у всех
«А-100 Девелопмент» начала сдавать квартиры в «Новой Боровой». Цена «однушки» с ремонтом, мебелью и техникой – 0 за месяц, но снять получится не у всех
«А-100 Девелопмент» начала сдавать квартиры в «Новой Боровой». Цена «однушки» с ремонтом, мебелью и техникой – 0 за месяц, но снять получится не у всех
«А-100 Девелопмент» начала сдавать квартиры в «Новой Боровой». Цена «однушки» с ремонтом, мебелью и техникой – 0 за месяц, но снять получится не у всех
«А-100 Девелопмент» начала сдавать квартиры в «Новой Боровой». Цена «однушки» с ремонтом, мебелью и техникой – 0 за месяц, но снять получится не у всех

Ежемесячная плата за пользование арендной квартирой составит сумму в белорусских рублях, эквивалентную: квартира-студия — 120 у.е. в месяц, однокомнатная квартира — 120 у.е., двухкомнатная квартира — 170 у.е., трехкомнатная квартира — 250 у.е. в месяц. Коммунальные платежи каждый арендатор будет оплачивать самостоятельно.

Для арендаторов доступна вся инфраструктура комплекса — закрытые дворы, спортивные площадки и ЗОЖ-станции, площадки для выгула домашних животных, услуги «А-100 Комфорт», а также карты лояльности и бонусы предусмотренные для жителей района. Кроме того, жители арендных квартир смогут получить регистрацию по месту пребывания, встать на очередь в детский сад и оформить ребёнка в «Школу Будущего», которую открыли в марте 2020 года в Новой Боровой и в которой занятия начнутся уже 1 сентября.

Жить в арендной пока строится своя

Воспользоваться предложением смогут новые покупатели квартир нескольких домов в жилых кварталах «Нескучный сад» и «Центральный парк». Это будет полезно тем дольщикам, который продают собственное жилье, чтобы построить новое и ищут вариант для временного проживания. Чтобы стать арендатором, нужно заключить договор на покупку квартиры и высказать пожелание по аренде. Арендный договор заключается на срок строительства квартиры плюс несколько месяцев на ремонт.

— Это первый подобный продукт от застройщика в Беларуси. Он полностью попадает в мировые и европейские тренды. Но главное, таким образом мы позаботимся о людях, которые покупают у нас жилье и хотят комфортное место для жизни, пока строится их квартира. Мы даём возможность тем, кто хотел переехать в Новую Боровую, продать свое жилье на вторичном рынке, а затем приобрести недвижимость в современном районе. И получить доступ ко всем инновационным решениям и сервисам, за которые жители Новой Боровой ценят и любят этот район: собственная эксплуатирующая компания, развитая инфраструктура, безопасность, продуманное благоустройство и многое другое. Мы рассматривали несколько ценовых моделей на эти арендные квартиры и решили пойти по пути максимальной заботы о людях. Для нас это еще один способ выстраивания доверительных отношений с клиентами. Также мы внимательно следим за тем, что сейчас происходит на рынке жилой недвижимости, и понимаем: сфера арендного жилья стала еще более непредсказуемой - и с точки зрения цены, и с точки зрения взаимодействия с арендодателями. Поэтому предложили надежный и качественный продукт, чтобы наши клиенты ожидали получение ключей в безопасных условиях, — пояснила директор по маркетингу «А-100 Девелопмент» Александра Воронецкая.

«А-100 Девелопмент» начала сдавать квартиры в «Новой Боровой». Цена «однушки» с ремонтом, мебелью и техникой – 0 за месяц, но снять получится не у всех
«А-100 Девелопмент» начала сдавать квартиры в «Новой Боровой». Цена «однушки» с ремонтом, мебелью и техникой – 0 за месяц, но снять получится не у всех

По прогнозам аналитиков компании, срок аренды квартиры составит минимум год. Обычно столько времени люди ожидают окончания строительства домов в «Новой Боровой», если совершают сделку на старте продаж. После получения ключей от собственной квартиры у арендаторов будет еще полгода на то, чтобы сделать ремонт в своём жилье — все это время они также могут арендовать квартиру у застройщика.

— Сегодня все дома в Новой Боровой, а также в других жилых проектах «А-100 Девелопмент» строятся по графику и даже с опережением на несколько месяцев. Поэтому мы можем с точностью прогнозировать длительность проживания в этих арендных квартирах, — уточнили в «А-100 Девелопмент». — При этом люди получат доступ к новому уровню и качеству жизни сразу после покупки собственного жилья. Стремление дать возможность как можно раньше приобщиться к проживанию в современных и комфортных условиях и стало основанием для разработки такой услуги, как арендная квартира от застройщика.

Учитывая, что район dog-friendly, никаких запретов на домашних животных для арендаторов нет. После окончания каждого договора аренды компания будет проводить косметический ремонт, клининг и дезинфекцию в арендной квартире. Кроме того, жители арендных квартир будут подписывать обязательства по соблюдению правил добрососедства, принятые в Новой Боровой: о пользовании общей инфраструктурой, о правилах содержания и выгула домашних животных, о соблюдении чистоты, о пользовании благоустройством квартала и так далее. При несоблюдении этих правил, в целях сохранения принципов добрососедства и высоких стандартов жизни в Новой Боровой, договорные отношения могут быть прекращены.

Со слов застройщика, арендные квартиры были заложены проектом, поэтому не выставлялись в продажу. В будущем застройщик планирует расширить линейку арендного жилья.

Читайте также:

Президент ввел новые льготы на электроэнергию. Кто и за что будет меньше платить

«Рынок пытается найти равновесие». Dana Holdings, «А-100 Девелопмент» и «ТАПАС» рассказали, насколько сильно могут упасть цены

Директор «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик написала письмо дольщикам: «Нас тоже затронуло все происходящее — даже не буду отрицать»

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«А-100 Девелопмент» презентовала новинку на рынке жилья – аренда квартир от застройщика. Квартиры сдаются с ремонтом, мебелью и техникой значительно ниже рынка....
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Война с ветряными мельницами». Экономисты раскритиковали антикризисные меры министра ЕЭК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика