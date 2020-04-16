«А-100 Девелопмент» начала сдавать квартиры в «Новой Боровой». Цена «однушки» с ремонтом, мебелью и техникой – $120 за месяц, но снять получится не у всех

Ежемесячная плата за пользование арендной квартирой составит сумму в белорусских рублях, эквивалентную: квартира-студия — 120 у.е. в месяц, однокомнатная квартира — 120 у.е., двухкомнатная квартира — 170 у.е., трехкомнатная квартира — 250 у.е. в месяц. Коммунальные платежи каждый арендатор будет оплачивать самостоятельно.

Для арендаторов доступна вся инфраструктура комплекса — закрытые дворы, спортивные площадки и ЗОЖ-станции, площадки для выгула домашних животных, услуги «А-100 Комфорт», а также карты лояльности и бонусы предусмотренные для жителей района. Кроме того, жители арендных квартир смогут получить регистрацию по месту пребывания, встать на очередь в детский сад и оформить ребёнка в «Школу Будущего», которую открыли в марте 2020 года в Новой Боровой и в которой занятия начнутся уже 1 сентября.

Жить в арендной пока строится своя

Воспользоваться предложением смогут новые покупатели квартир нескольких домов в жилых кварталах «Нескучный сад» и «Центральный парк». Это будет полезно тем дольщикам, который продают собственное жилье, чтобы построить новое и ищут вариант для временного проживания. Чтобы стать арендатором, нужно заключить договор на покупку квартиры и высказать пожелание по аренде. Арендный договор заключается на срок строительства квартиры плюс несколько месяцев на ремонт.

— Это первый подобный продукт от застройщика в Беларуси. Он полностью попадает в мировые и европейские тренды. Но главное, таким образом мы позаботимся о людях, которые покупают у нас жилье и хотят комфортное место для жизни, пока строится их квартира. Мы даём возможность тем, кто хотел переехать в Новую Боровую, продать свое жилье на вторичном рынке, а затем приобрести недвижимость в современном районе. И получить доступ ко всем инновационным решениям и сервисам, за которые жители Новой Боровой ценят и любят этот район: собственная эксплуатирующая компания, развитая инфраструктура, безопасность, продуманное благоустройство и многое другое. Мы рассматривали несколько ценовых моделей на эти арендные квартиры и решили пойти по пути максимальной заботы о людях. Для нас это еще один способ выстраивания доверительных отношений с клиентами. Также мы внимательно следим за тем, что сейчас происходит на рынке жилой недвижимости, и понимаем: сфера арендного жилья стала еще более непредсказуемой - и с точки зрения цены, и с точки зрения взаимодействия с арендодателями. Поэтому предложили надежный и качественный продукт, чтобы наши клиенты ожидали получение ключей в безопасных условиях, — пояснила директор по маркетингу «А-100 Девелопмент» Александра Воронецкая.