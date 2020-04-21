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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Федерация профсоюзов поддержит Брестский электроламповый завод Брестский электроламповый завод решено поддержать в непростое время: у предприятия были большие долги, а из-за закрытия границ появились и проблемы с поставками....

Брестский электроламповый завод решено поддержать в непростое время: у предприятия были большие долги, а из-за закрытия границ появились и проблемы с поставками. Это не могло не отразиться на оплате труда - некоторых сотрудников перевели на неполный рабочий день. На помощь пришла Федерация профсоюзов. Тем, кто особо нуждается в поддержке, перечислят материальные выплаты. Кто именно получит адресную помощь, решат местные профсоюзные организации. В основном это многодетные родители, одиноко проживающие и другие категории граждан, оказавшиеся в трудной финансовой ситуации. Брестский электроламповый завод - единственное предприятие по выпуску ламп в Беларуси. Продукцию поставляют в Россию, Казахстан и Вьетнам.Сегодня в Беларуси работают кассы взаимопомощи. Только за последние две недели из них выделили три миллиона рублей. Кроме выплат работникам, покупают средства защиты для медиков. Областной клинической больнице сегодня передали две тысячи костюмов.