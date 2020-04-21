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Федерация профсоюзов поддержит Брестский электроламповый завод

21.04.2020 15:50 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Брестский электроламповый завод решено поддержать в непростое время: у предприятия были большие долги, а из-за закрытия границ появились и проблемы с поставками. Это не могло не отразиться на оплате труда - некоторых сотрудников перевели на неполный рабочий день. На помощь пришла Федерация профсоюзов. Тем, кто особо нуждается в поддержке, перечислят материальные выплаты. Кто именно получит адресную помощь, решат местные профсоюзные организации. В основном это многодетные родители, одиноко проживающие и другие категории граждан, оказавшиеся в трудной финансовой ситуации. Брестский электроламповый завод - единственное предприятие по выпуску ламп в Беларуси. Продукцию поставляют в Россию, Казахстан и Вьетнам.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси: "Сегодня важно поддержать это предприятие, чтобы оно вышло на устойчивую свою экономическую работу, и чтобы люди могли получать достойную заработную плату. Пересматриваются таможней штрафные санкции, которые были наложены на предприятие, рефинансированы почти все кредиторские задолженности, и это дало возможность предприятию задышать".

Андрей Дикун, директор Брестского электролампового завода: "За короткий срок нам удалось стабилизировать экономику, оптимизировать затраты, кадры, оптимизировать процессы логистически, то есть это комплекс мер, разработана целая карта дорожная. Проведена работа с банками, и работа продолжается еще".

Сегодня в Беларуси работают кассы взаимопомощи. Только за последние две недели из них выделили три миллиона рублей. Кроме выплат работникам, покупают средства защиты для медиков. Областной клинической больнице сегодня передали две тысячи костюмов.
 
 
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Брестский электроламповый завод решено поддержать в непростое время: у предприятия были большие долги, а из-за закрытия границ появились и проблемы с поставками....
 
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