Денежные нормы расходов на государственное обеспечение детей-сирот повысились в Беларуси

Источник материала: Полесская правда



Постановлением Правительства от 19 июня 2020 г. № 354 установлены новые денежные нормы расходов на государственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в социально-педагогических центрах, специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях, приемниках-распределителях для несовершеннолетних.

Согласно документу увеличиваются размеры расходов государства на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении (подлежащих возмещению в доход бюджета):

в детских интернатных учреждениях (домах ребенка, школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вспомогательных школах-интернатах, специальных общеобразовательных школах-интернатах, социально-педагогических учреждениях (за исключением детских деревень (городков), специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях и иных учреждениях, обеспечивающих условия для проживания (содержания) детей), домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития (в том числе для детей-инвалидов, имеющих физические нарушения);

в детских домах семейного типа, детских деревнях (городках), опекунских семьях, приемных семьях;

по окончании пребывания в детских домах, школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вспомогательных школах-интернатах, специальных общеобразовательных школах-интернатах, социально-педагогических центрах, специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях, домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития (в том числе для детей-инвалидов, имеющих физические нарушения), воинских частях в качестве воспитанников и в случае зачисления их на обучение в дневной форме получения образования в государственные учреждения профессионально-технического, среднего специального (в том числе в средние школы – училища олимпийского резерва для получения среднего специального образования) и высшего образования, дополнительного образования взрослых при освоении содержания образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь;

а также лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на государственном обеспечении;

и обучающихся в дневной форме получения образования в государственных учреждениях профессионально-технического, среднего специального (в том числе в средних школах – училищах олимпийского резерва на уровне среднего специального образования), высшего образования, дополнительного образования взрослых при освоении содержания образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь.

В частности, изменяются нормы обеспечения комплектом одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании пребывания в детских домах, школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вспомогательных школах-интернатах, специальных общеобразовательных школах-интернатах, социально-педагогических центрах, специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях, в домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития (в том числе для детей-инвалидов, имеющих физические нарушения), в воинских частях в качестве воспитанников и иных учреждениях, обеспечивающих условия для проживания (содержания) детей, либо после освобождения из-под стражи, из мест отбывания наказания в виде ареста, ограничения свободы, лишения свободы – при трудоустройстве (регистрации в комитете по труду, занятости и социальной защите Минского горисполкома, управлениях (отделах) по труду, занятости и социальной защите городских, районных исполнительных комитетов и в иных случаях, предусмотренных законодательством, на сумму в пределах 1280 рублей 8 копеек ;

; по окончании пребывания в детских домах, школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вспомогательных школах-интернатах, специальных общеобразовательных школах-интернатах, социально-педагогических центрах, специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях, в домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития (в том числе для детей-инвалидов, имеющих физические нарушения), в воинских частях в качестве воспитанников и в случае зачисления их на обучение в дневной форме получения образования в государственные учреждения профессионально-технического, среднего специального (в том числе в средние школы – училища олимпийского резерва для получения среднего специального образования) и высшего образования, дополнительного образования взрослых при освоении содержания образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь на сумму в пределах 176 рублей 43 копейки.

Кроме того, обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в дневной форме получения образования в государственных учреждениях профессионально-технического, среднего специального (в том числе в средних школах – училищах олимпийского резерва на уровне среднего специального образования), высшего образования, дополнительного образования взрослых при освоении содержания образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием, предметами личной гигиены и иными предметами первой необходимости может подлежать денежной компенсацией их стоимости в размере 276 рублей 41 копейка в год (для юношей) и 286 рублей 15 копеек в год (для девушек).

В том числе нормы пользования детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, находящимися в детских домах семейного типа, опекунских и приемных семьях, квартирным телефоном (кроме междугородных и международных разговоров), бытовыми услугами (услуги прачечных, парикмахерских, по ремонту обуви) выросли на сумму в пределах 22 рубля 63 копеек в месяц на одного ребенка.

Документом предусмотрено повышение до 10 % денежных норм расходов на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем:

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в детских домах, школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вспомогательных школах-интернатах, специальных общеобразовательных школах-интернатах, социально-педагогических центрах, специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях, приемниках-распределителях для несовершеннолетних;

воспитанников воинских частей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

и предметами первой необходимости детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в домах ребенка;

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития (за исключением предназначенных для детей-инвалидов, имеющих физические нарушения);

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, предназначенных для детей-инвалидов, имеющих физические нарушения.

В то же время возросли денежных норм расходов на обеспечение учебными принадлежностями, предметами первой необходимости и личной гигиены детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в детских домах, школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вспомогательных школах-интернатах, специальных общеобразовательных школах-интернатах, в домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития (в том числе для детей-инвалидов, имеющих физические нарушения), социально-педагогических центрах, специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях, приемниках-распределителях для несовершеннолетних.

Та же ситуация и с месячными нормами обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в детских домах семейного типа, детских деревнях (городках), опекунских и приемных семьях, ежемесячными денежными выплатами на питание, обеспечение их одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием, учебными принадлежностями, предметами личной гигиены, иными предметами первой необходимости. При этом размер ежемесячной выплаты на личные расходы исходя из реальных потребностей детей при достижении ими 7 лет увеличился с 11 до 12 рублей 10 копеек.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.