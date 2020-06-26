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В консолидированный бюджет Могилевской области за январь – май 2020 года поступило Br522 млн.

26.06.2020 — Новости Экономики | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

В консолидированный бюджет Могилевской области за январь – май 2020 года поступило Br522 млн.В консолидированный бюджет региона за январь – май 2020 года поступило Br522 млн. Об этом сообщили в пресс-центре инспекции МНС Республики Беларусь по Могилевской области.

Наибольшие суммы в доходах бюджета составили поступления подоходного налога – Br202,9 млн. (38,9%), налога на добавленную стоимость – Br106,3 млн. (20,4%), акцизов – Br32,3 млн. (6,2%), налога на недвижимость – Br17,1 млн. (3,3%), налога при упрощенной системе налогообложения – Br28,3 млн. (5,4%), земельного налога – Br14,1 млн. (2,7%).

Формирование бюджета Могилевской области обеспечивали 419,9 тыс. плательщиков, в том числе 15,7 тыс. организаций, 25,3 тыс. индивидуальных предпринимателей, 378,9 тыс. физических лиц.

От организаций государственного сектора экономики поступило Br317,5 млн. На их долю приходилось 60,8% финансовых вливаний.

Организации негосударственного сектора уплатили Br163,6 млн. рублей (31,3%), индивидуальные предприниматели – Br23,9 млн. (4,6%), физические лица – Br17 млн. (3,3%).

В десятку лидеров в формировании бюджета Могилевской области вошли: РУП «Могилевэнерго», ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод», ЗАО «Бобруйский бровар», Могилевский филиал РУП «Белтелеком», филиал ООО «Евроторг» в г. Могилеве, ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения», РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт», РУП «Могилевоблгаз», СООО «Оазис Груп», ООО «Кронохем». Удельный вес их платежей составил 20% общих поступлений в бюджет региона.

mogilev-region.gov.by

 
Теги: Могилев
 
 
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В консолидированный бюджет региона за январь – май 2020 года поступило Br522 млн. Об этом сообщили в пресс-центре инспекции МНС
 
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