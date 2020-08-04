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Авиакомпания LOT Polish Airlines возобновила полеты в Минск

04.08.2020 11:10 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Польская авиакомпания LOT после длительной паузы из-за COVID-19  возобновила полеты в Беларусь. В августе - сентябре на линии Варшава – Минск - Варшава планируется выполнение 4 рейсов в неделю, при этом отмечается, что в расписании возможны изменения. Добавим, LOT Polish Airlines - одна из старейших авиакомпаний Европы. Ее регулярные полеты в Минск начались почти 30 лет назад.
 
Теги: Минск
 
 
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Польская авиакомпания LOT после длительной паузы из-за COVID-19  возобновила полеты в Беларусь. В августе - сентябре на линии Варшава – Минск - Варшава планируется...
 
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