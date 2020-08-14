«Он педагог, интеллектуал». Самому старшему задержанному после выборов 73 года. Его схватили у школы

Источник материала: Tut.by

Самый пожилой «правонарушитель» из списка людей, получивших 11 августа «сутки», 1947 года рождения. Это Василий Павлович Юферев, 9 августа с дочкой, зятем и внуками ждавший результаты голосования у своего избирательного участка. Вместо протокола он увидел изнутри ЦИП.



Снимок приводится в качестве иллюстрации. Фото: Юлия Альгерчик, TUT.BY

Вечером 9 августа Василий Юферев и его родные решили прогуляться, а заодно подойти к средней школе № 86 Минска и вместе с еще примерно 20 людьми дождаться протокола, чтобы узнать, кто из кандидатов в президенты победил на их участке. Но этого семья так и не узнала.

— Они ушли где-то после восьми, а когда я звонила в 20.48, все их телефоны уже не отвечали. То есть их уже забрали, — восстанавливает события того вечера Ольга Дементьевна, жена Юферева.

Как ей потом рассказали свидетели, почти всех стоящих там людей забрали силовики.

Жанна, которая познакомилась с дочкой Василия Павловича уже в камере, передает рассказ о событиях того вечера. По словам дочери Юферева, когда они были возле избирательного участка приехали силовики, стали хватать людей. В том числе ее отца, она не могла их бросить, просила отпустить, за что и оказалась в автозаке вместе с остальными. Из семьи Юферевых от силовиков смог убежать только один из внуков.

— Внук Ярослав, которому исполнилось 18 лет — он голосовал в первый раз — наверное, схватился за деда, потому что знал, что дед бежать не может. Внук, который остался, рассказывал мне: «Маме говорили: «Отойдите». А она схватилась за племянника и говорит: «Дайте мне ребенка забрать. За что вы его хватаете? Мы же ничего не делаем!». Тогда и ее забрали, — говорит Ольга Дементьевна.

— Мы ждали, что через 3−5 часов их выпустят. Мне говорили: «Не волнуйся ты так, они же ни в чем не виноваты. Их отпустят». Но ни через три, ни через пять часов их не было. Думали, может, утром, — слышно, что Ольга Дементьевна едва сдерживает слезы.



Василий Юферев. Фото из архива семьи

По скудной информации, которую можно было получить в понедельник утром, Юферевы узнали, что задержанных накануне увезли на Окрестина. Туда отправились сын и сумевший убежать внук Василия Павловича. По словам близких, задержанная семья действительно провела на Окрестина 3 дня. Юфереву старшему, его зятю и внуку дали 25 суток, а дочери — 10.

Дементий Юферев, сын 73-летнего «правонарушителя», убежден, что отец не мог совершить что-то такое, за что можно посадить больше чем на 3 недели. Василий Павлович, по словам близких, педагог, интеллектуал, всю жизнь преподает, в прошлом учебном году работал в БГУИР.

Сейчас все задержанные члены семьи находятся в Жодино. Там же дежурят Дементий Юферев с племянником — ждут, когда их родные выйдут на свободу. Прошлой ночью замминистра внутренних дел Александр Барсуков заявил , что всех задержанных выпустят 14 августа. Непонятно, говорил ли он про тех, кто находится только на Окрестина, или про всех задержанных за последние пять дней.

— Охранники сказали, что приказа из МВД отпускать людей не приходило, сейчас отпускают по протоколу до суда тех, кого «брали» недавно, — делится с TUT.BY нам Дементий Юферев информацией, которую родственники получают под изолятором в Жодино. По его словам 14 августа утром выпускали тех, кто был задержан совсем недавно.

Ольга Дементьевна тоже несколько дней ждала родных у стен на Окрестина. Сейчас ожидает мужа, детей и внуков дома. Она все еще не может понять, как в наше время людей могут хватать на улице, возле школы, вероятно, даже ни за что. Но еще больше ее расстраивает, что ее муж не получает необходимые лекарства, которые «как и все люди в этом возрасте принимают».

— Когда это касается твоих близких в мирное время в свободной независимой стране — это состояние кошмара, ужаса — я даже не знаю. Мне казалось, что я попала в другой мир какой-то. В реальности такого не может быть, — недоумевает супруга задержанного Юферева.