Тихановская призвала власть пойти на диалог и прекратить насилие, а мэров городов организовать мирные акции

Источник материала: Tut.by

Светлана Тихановская призвала местную исполнительную власть организовать легальные митинги в ближайшие выходные. Об этом она сообщила в своем видеообращении.





Тихановская заявила, что там, где комиссии посчитали голоса честно, ее поддержка составила 60−70 процентов, а где-то до 90 процентов. По ее мнению, в объявленные ЦИК результаты не верит большинство населения. Также она напомнила о ценности человеческой жизни и недопустимости насилия.

— Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог. Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе.

Тихановская поблагодарила сотрудников силовых ведомств, которые отказались выполнять преступные приказы против своих граждан, а также работников, объявивших забастовку.

— Спасибо работникам БМЗ, электротехнического завода, МАЗ, IT-компаниям из ПВТ и другим коллективам, кто присоединился.