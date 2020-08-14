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Тихановская призвала власть пойти на диалог и прекратить насилие, а мэров городов организовать мирные акции
14.08.2020 12:20 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Светлана Тихановская призвала местную исполнительную власть организовать легальные митинги в ближайшие выходные. Об этом она
Тихановская заявила, что там, где комиссии посчитали голоса честно, ее поддержка составила 60−70 процентов, а где-то до 90 процентов. По ее мнению, в объявленные ЦИК результаты не верит большинство населения. Также она напомнила о ценности человеческой жизни и недопустимости насилия.
— Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог. Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе.
Тихановская поблагодарила сотрудников силовых ведомств, которые отказались выполнять преступные приказы против своих граждан, а также работников, объявивших забастовку.
— Спасибо работникам БМЗ, электротехнического завода, МАЗ, IT-компаниям из ПВТ и другим коллективам, кто присоединился.
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Тихановская призвала власть пойти на диалог и прекратить насилие, а мэров городов организовать мирные акции
Светлана Тихановская призвала местную исполнительную власть организовать легальные митинги в ближайшие выходные. Об этом она сообщила в своем видеообращении.
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