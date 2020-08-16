Экономика выжженной земли. Как этого Беларуси не допустить?

Источник материала: Tut.by

Экономика могла бы превратиться в сухие сообщения наподобие «растут девальвационные ожидания», «белорусские евробонды стремительно теряют в цене», «увеличивается долг за газ» и тому подобные новости, к которым мы привыкли за время «короны». Но тот всплеск насилия, который люди пережили за последние дни, сломал прежний ход вещей, сообщает телеграм-канал Кастрычніцкі эканамічны форум .



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Киты белорусской экономики — частный и государственный сектор. Частный сектор движет предпринимательская инициатива. Инициатива есть, если ты видишь будущее своих проектов. Инвестиции есть, когда рисками можно управлять. Все это вдруг сломалось в одночасье.

Если работники государственного сектора бастуют, выдвигая не экономические, а политические требования — их невозможно успокоить деньгами.

Паралич обоих секторов лишает бюджет денег, а попытка их напечатать, чтобы закрыть дыры, просто добивает все остальное.

Основы белорусской макроэкономической стабильности — отвоеванное доверие к национальной валюте и доступ на международный долговой рынок. Но даже риски санкций (а тем более санкции) сужают долговой рынок для Беларуси почти «в ноль», а доверие к способности Нацбанка удержать свою независимость стремительно тает. При таком давлении на резервы извне и изнутри безупречная кредитная история Беларуси очень быстро окажется испорчена.

Добавим к этому Парк высоких технологий «на чемоданах» (помните, какую он дает долю ВВП и валютной выручки?), высокие риски исков к Беларуси по поводу убытков, понесенных целым рядом компаний и банков, заявления России о растущем долге за газ — а у всего этого вообще есть решения?

Экономических решений нет. У всего — тоже нет. Но сменить апатию, протесты и бегство капитала энтузиазмом предпринимателей и общества и не допустить международной изоляции можно до сих пор. Только это решение — совсем не экономическое. И принимать его нужно, не откладывая.