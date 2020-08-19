Николая Статкевича перевели из СИЗО на Володарского в Жодино

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Проходящего по «делу Тихановского» политика Николая Статкевича перевели из столичного СИЗО № 1 на улице Володарского в Жодино. Эту информацию TUT.BY подтвердила его жена Марина Адамович.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

О переводе ее супруга Марине Адамович сообщили сотрудники СИЗО, однако причины ей так и не пояснили.

— Я сёння панесла перадачку, і мне сказалі, што Мікалая тут няма і што яго ў панядзелак, 17 жніўня, этапавалі ў Жодзіна. Калі быць дакладней, то, я думаю, у ноч з панядзелка на аўторак, таму што этапы звычайна адбываюцца ноччу, — рассказала жена политика.

Также ей сообщили, что двое других фигурантов «дела Тихановскго» — блогер Дмитрий Козлов и активист Сергей Спарыш — по прежнему находятся в СИЗО на Володарского. Сама Марина Адамович, а также адвокат Николая Статкевича Владимир Созончук связывают перевод политика в Жодино с активной поддержкой, которую оказывают арестованным люди, регулярно собирающиеся у стен изолятора.

Накануне стало известно, что Сергей Тихановский также 17 августа был переведен в Жодино. Во вторник, 18 августа, у находящегося под стражей блогера был день рождения, и возле СИЗО № 1 собралось несколько сотен человек, которые скандировали поздравления.