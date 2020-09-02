Одноклассники запустили анимированные оценки в личных сообщениях к 1 сентября

Ко Дню знаний Одноклассники вместе с известными артистами и ведущими предложили пользователям несколько способов присоединиться к празднику.

В ОК запустился флешмоб «1 сентября: вчера и сегодня»: пользователей приглашают поделиться своими фотографиями. Первыми выложили свои школьные снимки Анна Седокова и Регина Тодоренко — они показали, как выглядели в младших классах и что изменилось сейчас, когда уже их детям пора в школу. Пользователи социальной сети могут присоединиться к флешмобу и поделиться с друзьями воспоминаниями и актуальными фотографиями, сравнив прошлое и нынешнее 1 сентября.

Также все желающие смогут установить тематическую рамку на главную фотографию профиля. Рамки для аватарки «1 сентября» и «С Днем знаний!» помогут вспомнить школьные годы и поделиться эмоциями с друзьями и близкими. При установке рамки создается публикация в ленте, благодаря которой все друзья пользователя могут в один клик установить себе такие же рамки и присоединиться к празднику.

Чтобы полностью погрузить пользователей в школьную атмосферу, команда ОК создала кастомизированные реакции, которыми можно сопровождать посты и фотографии. Кнопка «Класс!» и привычные эмоции в честь Дня знаний в этом году дополнились «Пятеркой», которая выглядит как оценка в школьной тетради.

Кроме того, «пятерки» и «двойки» можно отправлять в личных сообщениях в виде анимированных оценок. ОК создали спецпроект «Поставь оценки друзьям», который дает новые поводы для общения и обмена эмоциями. Пользователи ОК смогут сделать комплимент близким и оценить на «отлично» их пунктуальность, смелость, чувство юмора или через «неуды» напомнить о себе в шутливой форме. Также в соцсети доступны новые тематические открытки к 1 сентября, которые можно отправить в личных сообщениях.