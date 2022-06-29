"Ближе к метро еще никто не строился". Как выглядит новый ТРЦ в Минске и какой супермаркет там откроется

Источник материала: realt.by

В 2023 году на месте бывшей зеркальной фабрики на Партизанском проспекте откроется большой многофункциональный комплекс Prisma . Он будет состоять из торгово-развлекательной и офисной частей. Проект реализует один из крупнейших минских девелоперов - компания "Сигмаполис". Realt побывал на стройке и узнал, какой супермаркет там откроется, чем будет примечателен этот комплекс и каких арендаторов там ждут. Мы также узнали, почему западные бренды вряд ли пропадут в Беларуси и почему развлечения в ТРЦ - это как товары первой необходимости в супермаркете.

В чем плюсы этого места? Компания "Сигмаполис" является одним из крупнейших девелоперов коммерческой недвижимости в Минске. Она построила и управляет в числе прочего такими комплексами как "Титан", "Волна", "Орлан", "Фортуна", "Тивали" и другими объекатми. Кроме того, она прямо сейчас строит МФК Sigma на Немиге. Что же касается площадки на Партизанском проспекте, то ее девелопер приобрел в 2019 году. Компания за свои деньги снесла пустующие здания бывшей зеркальной фабрики и сейчас строит напротив универмага "Беларусь" и гостиницы "Турист" многофункциональный комплекс Prisma. Вот этот участок на карте:

Локация для нового комплекса примечательна тем, что в этом месте пересекаются пути всего возможного транспорта в Минске. Это машины, автобусы, троллейбусы, трамваи, маршрутки и метро, до которого всего 20 метров. В Минске такое пересечение транспортных потоков есть еще только в двух местах - на площади Якуба Коласа и на вокзале. Но там всегда большой трафик и мало мест для парковки. Локация же на Партизанском проспекте позволяет решить эти проблемы еще до открытия комплекса. Для этого девелопер по согласованию с городом строит новую дорогу. Она облегчит жизнь не только посетителям "Призмы", но и всем водителям. Теперь попасть с Долгобродской на проспект можно будет не только с узкого спуска возле моста, но и по четырехполосной дороге между многофункциональным комплексом и парком.



Не будет здесь и проблем с парковочными местами, ведь "Сигмаполюс" строит большой крытый паркинг на 700 мест в составе комплекса. Заезд в него будет организован как раз с той новой дороги - причем в любом направлении.





Локация и грамотное распределение транспортных потоков помогут сделать комплекс доступным для большого количества людей, а значит - популярным. В "Сигмаполюсе" рассчитывают на более 20-25 тысяч посетителей ежедневно уже в первый год работы. В месяц, таким образом, его будут посещать около 700 тысяч человек. Выглядеть комплекс будет вот так:





Каким будет новый ТРЦ? Комплекс Prisma имеет общую площадь 47,5 тысячи квадратных метров. Он состоит из четырехэтажной торгово-развлекательной части (арендопригодная площадь - около 21 тысячи "квадратов") и десятиэтажной офисной (полезная площадь - около 14,4 тысячи "квадратов"). На нулевом уровне ТРЦ разместится супермаркет ГИППО. Он будет занимать 3 тысячи квадратных метров и соответствовать самым современным стандартам ритейла. Ассортимент магазина будет превышать 10 тысяч наименований, а также там будет продукция собственного производства. Отметим, что этот ритейлер постоянно развивается и совершенствует форматы торговли. Это подтверждает недавнее открытие ГИППО в ТРЦ "Галерея Минск".

Первый этаж комплекса занимает 4,2 тысячи квадратных метров. Здесь будут магазины одежды и обуви, товаров для красоты и здоровья, а также разные услуги и кафе.



На втором этаже будет также одежда, обувь, плюс магазины для отдыха и спорта, и кафе. Его площадь - около 4,4 тысячи квадратных метров.

Третий уровень отдадут под развлечения, товары для спорта и отдыха, и под большой фудкорт. Общая площадь этажа - около 7,3 тысячи квадратных метров, площадь развлекательной зоны - около 3,3 тысяч квадратных метров. Дело в том, что в последние годы наличие развлечений в торговых комплексах стало уже не тенденцией, а обязательным пунктом. Например, в России многим построенным ранее ТЦ даже приходится заново переделывают все внутри, чтобы сделать больше места для развлечений. Ведь только так можно успешно работать на рынке. В Prisma же это все предусмотрели еще на этапе проектирования. - Открыть ТРЦ без развлечений - это как открыть супермаркет и не продавать там продукты первой необходимости, - говорят в "Сигмаполюсе". Поэтому в Prisma спроектировано и построено место без несущих колонн для пятизального кинотеатра, а также площади для разных развлечений для детей и взрослых. Правда, учитывая ситуацию на рынке киноиндустрии, кинотеатр здесь может быть и меньше - например, на три зала.

А еще на третьем уровне будет ресторан с большой террасой, с которой будет открываться вид на парк.



Все этажи ТРЦ будут связаны между собой лифтами и эскалаторами. Кроме того, с каждого этажа можно будет попасть на паркинг. А на главном входе на первом этаже установят револьверную дверь, чтобы внутри ТРЦ было комфортно не только посетителям, но и работникам. - Опыт других современных ТРЦ показывает, что с распашными дверями очень тяжело выдержать температурный режим. И продавцам, которые находятся в помещении целый день, очень некомфортно. А с револьверной дверью нет сквозняка. Да, это дорогое удовольствие, но посетитель и арендатор для нас - это самое главное, - объясняют в "Сигмаполисе".



Почему ТРЦ не останется без западных брендов? Это все звучит хорошо, но как приводить в ТРЦ как минимум западные бренды одежды, которые уходят с российского рынка и замораживают инвестиции в белорусский рынок? Но тут не все так однозначно, как звучит в новостях и официальных сообщениях компаний. Как рассказывает источник на рынке коммерческой недвижимости, если западные марки будут бояться страновых рисков, то они смогут продавать франшизу. - Если какой-то бренд приостановил инвестиции в страну, то это значит, что он не готов развиваться здесь за свои деньги. Но если их профинансируют [франчайзи], то они готовы заходить и развиваться. А на франшизе можно зарабатывать даже очень хорошо. Например, польский LPP (Reserved, Cropp, House) продал свою сеть в России китайской компании. То есть поляки уже не вкладывают деньги в Россию, но одежду туда поставляют. А развитием, в том числе финансовым, занимаются уже китайцы. - Ведь самое дорогое в магазине - это отделка. Вложения в якорный магазин масс-маркета в ТРЦ - от 500 тысяч евро. А если ты сделаешь отделку сам - возможны модели, - говорит источник.



В "Сигмаполюсе" же отмечают, что благодаря приходу глобальных игроков масс-маркета в Беларуси сильно вырос уровень местных сетей. И с ними тоже планируется работа в ТРЦ. - Когда приходят международники - они задают моду и остальные начинают на них равняться. Посмотрите, какие сейчас классные магазины у некоторых белорусских брендов, - говорят в компании. Кроме того, существуют и более локальные бизнесы, которые готовы заходить в "Призму". - С нами хотят работать многие арендаторы из таких торговых центров как, например, "Подземный город". Они быстро учатся и мы уверены, что они смогут быть представлены и в нашем ТРЦ. Поэтому мы будем работать с той емкостью рынка, которая у нас есть, - рассказывают в "Сигмаполюсе".

Исходя из всего вышеперечисленного в компании позитивно смотрят на наполнение фэшн-группы в "Призме". Тем более, привлекаемый торгово-развлекательным центром трафик позволит магазинам иметь много клиентов. - Ведь ближе к метро не строился еще ни один современный ТРЦ в Минске, - отмечают в "Сигмаполюсе".



А что с офисами? Но если с одеждой вопрос решаем, то что будет с офисной частью? Ведь в новостях мы видим, как некоторые крупные айтишные компании покидают минские бизнес-центры. В "Сигмаполюсе" намерены решать этот вопрос двумя способами. Первый - привлекать арендаторов, которые остаются в Беларуси, и хотят сменить офис на больший/меньший по площади или более комфортный. Ведь у "Призмы" - хорошее расположение, наличие всех услуг под рукой и офисы с отделкой.



Второй - развитие гибких офисов по типу коворкингов. Схема примерно такая - компания становится резидентом офисных площадей и ее сотрудники могут работать в любом бизнес-центре "Сигмаполюса" в Минске. Важно то, что в этих офисах будет не только отделка, но и все необходимое оборудование. Эта модель уже начала развиваться в Европе и Москве и, учитывая увеличивающуюся мобильность работников, становится все более популярной. - Мы всегда думаем, как арендатору сэкономить, а нам - заработать. Ведь старые правила уже не работают, - говорят в "Сигмаполюсе".

