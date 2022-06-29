"Соседи сильно удивились черным фасадам". Минчане купили старую дачу и сделали стильный и недорогой ремонт

Оголившиеся бревна стен решили оставить в интерьере. Правда сначала их пришлось зачистить и отшлифовать. В некоторых бревнах поселился шашель, с котором пришлось побороться. К слову, его изгнание было успешным. После всех этих работ стены покрыли бесцветным матовым лаком.

Электрическую проводку поменяли на современную. В интерьере оставили лишь ретропроводку на изоляторах.