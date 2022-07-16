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Крепкие дома у леса до 11 тысяч долларов. Смотрим, что можно купить за эти деньги в грибном краю недалеко от Минска

16.07.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Настоящие грибники про свои заветные места если и рассказывают, то по большому секрету. Мы же просто знаем, что леса в Логойском направлении всегда славились своими урожаями грибов и ягод. А сейчас как раз начался сезон! Поэтому предлагаем присмотреться к домам в деревнях в этих краях, чтобы всегда быть первым на полянке с боровиками и лисичками.

Крепкие дома у леса до 11 тысяч долларов. Смотрим, что можно купить за эти деньги в грибном краю недалеко от Минска

Кроква, Логойское направление, 50 км от МКАД

Деревня стоит на берегах небольшой реки Кроква, на границе большого лесного массива.

Крепкие дома у леса до 11 тысяч долларов. Смотрим, что можно купить за эти деньги в грибном краю недалеко от Минска

Общая площадь дома — 64,5 м2. Визуально ремонт не требуется. Отопление печное, в дом введено электричество, вода - из колодца на участке.

Крепкие дома у леса до 11 тысяч долларов. Смотрим, что можно купить за эти деньги в грибном краю недалеко от Минска
Крепкие дома у леса до 11 тысяч долларов. Смотрим, что можно купить за эти деньги в грибном краю недалеко от Минска

К дому прилагается участок 25 соток с плодовым садом. За него просят 11 900 долларов.

Чмелевичи, Логойское направление, 55 км от МКАД

Деревня небольшая, огороды местных жителей заканчиваются там, где начинается лес.

Крепкие дома у леса до 11 тысяч долларов. Смотрим, что можно купить за эти деньги в грибном краю недалеко от Минска
Крепкие дома у леса до 11 тысяч долларов. Смотрим, что можно купить за эти деньги в грибном краю недалеко от Минска

Здесь продается дом 1937 года постройки. Хата явно ремонтировалась — фасады и фронтоны покрашены, установлены новые окна ПВХ. Отопление печное (будет где сушить грибы), есть бойлер, водопровод.

Крепкие дома у леса до 11 тысяч долларов. Смотрим, что можно купить за эти деньги в грибном краю недалеко от Минска
Крепкие дома у леса до 11 тысяч долларов. Смотрим, что можно купить за эти деньги в грибном краю недалеко от Минска

На участке в 25 соток имеется баня и сарай. Остальная территория — огород и сад. Стоимость - 10 000 долларов.

Закалюжье, Логойское направление, 57 км от МКАД

Спокойное, живописное место рядом с грибными местами. Есть озеро и река.

Крепкие дома у леса до 11 тысяч долларов. Смотрим, что можно купить за эти деньги в грибном краю недалеко от Минска
Крепкие дома у леса до 11 тысяч долларов. Смотрим, что можно купить за эти деньги в грибном краю недалеко от Минска

Дом выглядит досмотренным, внутри покрашены потолки и полы. Есть печь. Вода - из колонки.

Крепкие дома у леса до 11 тысяч долларов. Смотрим, что можно купить за эти деньги в грибном краю недалеко от Минска
Крепкие дома у леса до 11 тысяч долларов. Смотрим, что можно купить за эти деньги в грибном краю недалеко от Минска
Крепкие дома у леса до 11 тысяч долларов. Смотрим, что можно купить за эти деньги в грибном краю недалеко от Минска

Земельный участок - 13 соток. Стоимость - 10 300 долларов.

Терехи, Логойское направление, 53 км от МКАД

Деревня расположена на небольшом удалении от Витебской трассы М3. Рядом находятся известные всем грибникам Хатынские леса.

Крепкие дома у леса до 11 тысяч долларов. Смотрим, что можно купить за эти деньги в грибном краю недалеко от Минска
Крепкие дома у леса до 11 тысяч долларов. Смотрим, что можно купить за эти деньги в грибном краю недалеко от Минска

Дом здесь деревянный, на 56 «квадратов», с печным отоплением. Он жилой, без видимых проблем.

Крепкие дома у леса до 11 тысяч долларов. Смотрим, что можно купить за эти деньги в грибном краю недалеко от Минска
Крепкие дома у леса до 11 тысяч долларов. Смотрим, что можно купить за эти деньги в грибном краю недалеко от Минска

Участок 16 соток, есть сарай, погреб. На нем растет плодовый сад, кустарники, сирень, жасмин. Стоимость 4 500 долларов.

Дедиловичи, Логойское направление, 86 км от МКАД

Эта деревня расположена за Плещеницами, в 25 км от Бегомля. Места здесь дикие и живописные, рай для грибника и рыболова (рядом находится озеро Домашковское).

Крепкие дома у леса до 11 тысяч долларов. Смотрим, что можно купить за эти деньги в грибном краю недалеко от Минска

Дом выглядит ухоженным, не требующим ремонта. Внутри он отделан деревом. Печи переделаны, проводку заменили. Вода из колодца.

Крепкие дома у леса до 11 тысяч долларов. Смотрим, что можно купить за эти деньги в грибном краю недалеко от Минска

На участке еще есть новый сруб для бани, хозпостройки, свой пруд и сад.

За этот вариант просят 8 000 долларов.

 
 
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Настоящие грибники про свои заветные места если и рассказывают, то по большому секрету. Мы же просто знаем, что леса в Логойском направлении всегда славились...
 
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