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Крепкие дома у леса до 11 тысяч долларов. Смотрим, что можно купить за эти деньги в грибном краю недалеко от Минска
16.07.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Настоящие грибники про свои заветные места если и рассказывают, то по большому секрету. Мы же просто знаем, что леса в Логойском направлении всегда славились своими урожаями грибов и ягод. А сейчас как раз начался сезон! Поэтому предлагаем присмотреться к домам в деревнях в этих краях, чтобы всегда быть первым на полянке с боровиками и лисичками.
Кроква, Логойское направление, 50 км от МКАД
К
Чмелевичи, Логойское направление, 55 км от МКАД
На участке в 25 соток имеется баня и сарай. Остальная территория — огород и сад.
Закалюжье, Логойское направление, 57 км от МКАД
Земельный участок - 13 соток.
Терехи, Логойское направление, 53 км от МКАД
Участок 16 соток, есть сарай, погреб. На нем растет плодовый сад, кустарники, сирень, жасмин.
Дедиловичи, Логойское направление, 86 км от МКАД
На участке еще есть новый сруб для бани, хозпостройки, свой пруд и сад.
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Крепкие дома у леса до 11 тысяч долларов. Смотрим, что можно купить за эти деньги в грибном краю недалеко от Минска
Настоящие грибники про свои заветные места если и рассказывают, то по большому секрету. Мы же просто знаем, что леса в Логойском направлении всегда славились...
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