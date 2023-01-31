Стоит ли сейчас покупать доллар?

Источник материала: ИноСМИ

Курс доллара к белорусскому рубля сейчас стоит на 20% дешевле пика 2022 года и многих людей возникает желание купить американца, в расчёте на будущую девальвацию рубля. Выгодно ли покупать сейчас доллар или это лучше сделать позже? Попробуем разобраться в хитросплетениях валютного рынка.

Девальвация рубля в первой половине прошлого года была спровоцирована во многом геополитической напряженностью, однако не только геополитика играла важную роль в ценообразовании курса USDBYN. Федеральная резервная система США (ФРС), которая исполняет функции Центробанка, в прошлом году агрессивно повышала процентные ставки, что также оказывало давление на валюты развивающихся рынков, к которым относится Беларусь. ФРС действовала максимально жестко в ответ на сильный рост инфляции, поскольку высокая инфляция губительна для экономики и если не предпринять меры по ее ограничению, то экономику ждет коллапс. Американцы прекрасно помнят уроки Великой Депрессии начала XX века и не хотят искушать судьбу.

Сейчас процентная ставка ФРС США составляет 4,5% и очередное заседание Центробанк проведёт 1 февраля, где может повысить ставку на четверть процента. В марте ФРС также может повысить ставку на четверть процента до 5%, а дальше монетарные власти планируют остановится, поскольку, по их мнению, к этому времени инфляция также опустится до 5%. Сейчас Инфляция в Соединенных Штатах сейчас составляет 6,5%, однако на фоне высокой базы прошлого года показатель будет снижаться в ближайшие месяцы. Центробанки обычно стремятся удерживать ставки на уровне или чуть выше инфляции, поэтому отметка 5% для ФРС является комфортной.

Как это событие отразится на курсе валют развивающихся стран, в том числе белорусского рубля? Если рост ставок в США позитивен для доллара и негативен для его конкурентов, то в этом году будет наблюдаться обратный процесс. Маловероятно, что мы увидим укрепление белорусского рубля в этом году, поскольку это негативно отразится на экспортёрах и финансовым властям такая ситуация не выгодна. На наш взгляд, в первой половине года курс будет в диапазоне 2.50 -2.70. Такой диапазон позитивен для экспорта, а также не будет оказывать сильного влияния на рост инфляции. Во второй половине года ситуация может измениться, если мировая экономика вступит в рецессию. Шансы на такой исход достаточно высокие и в этом случае мы уже увидим девальвацию национальной валюты. Таким образом, доллар разумно покупать летом.

Сейчас инвесторы могут обратить своё внимание на валютную пару EURUSD, где наблюдается хороший рост. Доллар снижается ко всем своим основным конкурентам, и покупка данной валютной пары может принести неплохой профит.

Источник: FTM Brokers