В тихом уголке Минска, который называют «кварталом хоббитов», продается дом. Как он устроен?

Учитывая, что застройка расположена на рельефе с перепадом в 10-12 метров, трехуровневые таунхаусы здесь устроены по следующему принципу: главный вход и гараж расположены на среднем уровне, выше – мансардный этаж, ниже – первый этаж и внутренний двор.

Сейчас тут продается таунхаус площадью 224 квадратных метра. К дому примыкает участок в 2,5 сотки.

«Этот дом для тех, кто ценит комфорт, престиж и тишину. Для тех, кто понимает ценность жизни и времени», − сказано в объявлении.