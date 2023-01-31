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В тихом уголке Минска, который называют «кварталом хоббитов», продается дом. Как он устроен?

31.01.2023 18:13 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Этот необычный (если не сказать больше!) квартал построили в Минске в середине «нулевых». Именно тогда в тихом уголке микрорайона Кунцевщина появились ну очень креативные таунхасы и два малоэтажных дома. Застройка на Одинцова-Тимошенко до сих пор разительно отличается от классического вайба минского частного сектора. Одни считают, что это «странно и никогда бы тут не жил», другие говорят «круто, зато ни у кого такого нет». Сейчас в квартале продается один из таунхаусов. Посмотрели, сколько он стоит и как устроен.

В тихом уголке Минска, который называют «кварталом хоббитов», продается дом. Как он устроен?

Кирпичные блокированные дома в 1-м и 2-м переулках Тимошенко были возведены в 2006 году. Строила жилой комплекс компания «Арэса-сервис», а проектировал − архитектурный институт «Минскгражданпроект». Именно последний и решил «сыграть не по правилам», предложив минчанам нестандартные округлые формы и кислотные цвета. Позже за необычную архитектуру и цвета микрорайон называли «кварталом хоббитов» или домами Гауди (этот испанский архитектора= также любил экспериметировать с формами).

Все дома в квартале – коммерческие. Метр на старте строительства тут продавался примерно по 800 долларов.

В тихом уголке Минска, который называют «кварталом хоббитов», продается дом. Как он устроен?

Учитывая, что застройка расположена на рельефе с перепадом в 10-12 метров, трехуровневые таунхаусы здесь устроены по следующему принципу: главный вход и гараж расположены на среднем уровне, выше – мансардный этаж, ниже – первый этаж и внутренний двор.

Сейчас тут продается таунхаус площадью 224 квадратных метра. К дому примыкает участок в 2,5 сотки.

«Этот дом для тех, кто ценит комфорт, престиж и тишину. Для тех, кто понимает ценность жизни и времени», − сказано в объявлении.

В тихом уголке Минска, который называют «кварталом хоббитов», продается дом. Как он устроен?

Дом состоит из трех этажей (последний – мансардный). Высота потолков в таунхаусе − 3.25 метра. Здесь нашлось место для большой гостиной, нескольких спален, нескольких санузлов, в том числе и с джакузи, гардеробной, постирочной и собственной сауны.

Ремонт в доме выполнен в стиле Hi-Tech с использованием дорогих материалов: паркетная доска, дубовая лестница, камин из натурального камня на дровах.

В тихом уголке Минска, который называют «кварталом хоббитов», продается дом. Как он устроен?
В тихом уголке Минска, который называют «кварталом хоббитов», продается дом. Как он устроен?
В тихом уголке Минска, который называют «кварталом хоббитов», продается дом. Как он устроен?
В тихом уголке Минска, который называют «кварталом хоббитов», продается дом. Как он устроен?
В тихом уголке Минска, который называют «кварталом хоббитов», продается дом. Как он устроен?

Полы во всем доме – теплые. Также здесь установлена система фильтрации воды приточно-вытяжная система воздуха, интернет оптоволокно. Таунхаус полностью укомплектован мебелью и техникой и готов для проживания.

В тихом уголке Минска, который называют «кварталом хоббитов», продается дом. Как он устроен?
В тихом уголке Минска, который называют «кварталом хоббитов», продается дом. Как он устроен?
В тихом уголке Минска, который называют «кварталом хоббитов», продается дом. Как он устроен?

Внутренний двор представляет собой зеленую зону с качелями и обустроенным местом для барбекю.

В тихом уголке Минска, который называют «кварталом хоббитов», продается дом. Как он устроен?
В тихом уголке Минска, который называют «кварталом хоббитов», продается дом. Как он устроен?

Припарковать авто можно перед домом или в гараже с автоматическими воротами.

В тихом уголке Минска, который называют «кварталом хоббитов», продается дом. Как он устроен?

Что касается окружения, то рядом с домами находится лесопарковая зона Медвежино, а также − гипермаркет, кафе, садик, школа, велодорожки, бассейн, тренажерные залы, множество крупных офисных центров, медицинские центры.

Стоимость таунхауса – 300 тысяч долларов.

В тихом уголке Минска, который называют «кварталом хоббитов», продается дом. Как он устроен?
В тихом уголке Минска, который называют «кварталом хоббитов», продается дом. Как он устроен?
В тихом уголке Минска, который называют «кварталом хоббитов», продается дом. Как он устроен?
В тихом уголке Минска, который называют «кварталом хоббитов», продается дом. Как он устроен?
В тихом уголке Минска, который называют «кварталом хоббитов», продается дом. Как он устроен?
В тихом уголке Минска, который называют «кварталом хоббитов», продается дом. Как он устроен?

 
Теги: Минск
 
 
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Этот необычный (если не сказать больше!) квартал построили в Минске в середине «нулевых». Именно тогда в тихом уголке микрорайона Кунцевщина появились ну очень...
 
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