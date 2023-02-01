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Сроки сдачи опять перенесли. Посмотрели, как сейчас дела на стройке ЖК «Смарт» на Дзержинского

01.02.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Этот жилой комплекс на пересечении проспектов Жукова и Дзержинского бодро прирастал этажами до начала 2022 года. А потом что-то пошло не так: стройка застыла, дольщики стали волноваться, а летом и вовсе появилась инфа об уголовном деле в отношении застройщика и генподрядчика. Тем не менее, официальным долгостроем «Смарт» пока не стал. Первый подъезд дома уже заселяется, а что происходит с остальными? Побывали на стройке.

Сроки сдачи опять перенесли. Посмотрели, как сейчас дела на стройке ЖК «Смарт» на Дзержинского

Напомним, что жилой комплекс из 585 квартир в районе улицы Прилукской возводит застройщик «НикаПроект». В начале 2019 года компания приобрела этот участок с аукциона, произвела отселение и снос двух десятков частных построек, а затем приступила к строительству. На данный момент полностью готов и сдан один подъезд из семи.

Сейчас 14-этажная новостройка уже хорошо просматривается с проспекта Дзержинского. Дом отличается от других «грушевских» высоток интересным фасадом и вообще, если бы не история с задержкой и уголовным делом, мог бы быть самым передовой новостройкой района.

Сроки сдачи опять перенесли. Посмотрели, как сейчас дела на стройке ЖК «Смарт» на Дзержинского

Подходим к многоэтажке со стороны частных домов. Отмечаем, что место тут очень тихое. Рядом из «больших» объектов − только общежитие и заправка.

Сроки сдачи опять перенесли. Посмотрели, как сейчас дела на стройке ЖК «Смарт» на Дзержинского

У дома интересная конфигурация и сквозные подъезды. Весь нижний уровень отдан под коммерческие помещения.

Сроки сдачи опять перенесли. Посмотрели, как сейчас дела на стройке ЖК «Смарт» на Дзержинского

Во внутренний двор сбоку дома ведет лестница. Рядом с ней расположилась небольшая (возможно, временная) детская площадка.

Сроки сдачи опять перенесли. Посмотрели, как сейчас дела на стройке ЖК «Смарт» на Дзержинского
Сроки сдачи опять перенесли. Посмотрели, как сейчас дела на стройке ЖК «Смарт» на Дзержинского

Внизу во дворе есть туи и какое-то благоустройство, но особо тут пока не развернешься. Прямо под готовой частью дома зияют пустоты недостроенного паркинга на 466 мест.

Сроки сдачи опять перенесли. Посмотрели, как сейчас дела на стройке ЖК «Смарт» на Дзержинского
Сроки сдачи опять перенесли. Посмотрели, как сейчас дела на стройке ЖК «Смарт» на Дзержинского

Судя по заставленным балконам, первая секция уже активно заселяется. Ключи новоселы получили около года назад (с задержкой в 8 месяцев), но в итоге − оказались счастливчиками. Дольщикам второй и третьей очереди повезло гораздо меньше. И если вторую очередь, которую должны были закончить прошлым летом, можно наблюдать в почти готовом виде, то с третьей (ее часть первоначально обещали сдать в конце декабря) вообще «все сложно».

Сроки сдачи опять перенесли. Посмотрели, как сейчас дела на стройке ЖК «Смарт» на Дзержинского
Сроки сдачи опять перенесли. Посмотрели, как сейчас дела на стройке ЖК «Смарт» на Дзержинского

Посмотрим непосредственно на стройку. Скажем сразу − в будний день стройплощадка выглядит достаточно живой. На покинутый всеми долгострой без признаков жизни происходящее точно не похоже. На фасадах работают строители в люльке, с другой стороны дома постоянно ездит строительная техника, ведутся работы по благоустройству. Если посмотреть, на наши весенние снимки, то разница, конечно, заметна. Фасад получил отделку, окна, балконные ограждения. В общем, скорее всего, сдача второго подъезда не за горами.

Сроки сдачи опять перенесли. Посмотрели, как сейчас дела на стройке ЖК «Смарт» на Дзержинского
Сроки сдачи опять перенесли. Посмотрели, как сейчас дела на стройке ЖК «Смарт» на Дзержинского

А вот с третьей очередью – пока непонятно. Она самая большая – состоит из 377 квартир и сразу 5 подъездов. При этом на стройплощадке есть только намеки на будущую многоэтажку. В момент нашего приезда движение тут было: на стройку заезжала какая-то техника, но можно ли назвать это активным строительством – вопрос.

 

Сроки сдачи опять перенесли. Посмотрели, как сейчас дела на стройке ЖК «Смарт» на Дзержинского

Что сейчас?

В отделе продаж, куда мы позвонили, нам рассказали, что все квартиры в первой и второй очередях уже проданы. На данный момент в продаже остаются квартиры в третьей очереди (той самой, что еще не показалась из-под земли).

− Идут ли там какие-то работы? Есть ли смысл рассматривать жилье?

− Идут работы − котлован, сваи. По документам у нас сдача в октябре 23-го года. Пока что нарушений этого срока у нас нет.

− Но, наверное, вряд ли успеют?

− Объективно говоря, скорее всего, нет. Но все зависит от руководства, от того, какие силы будут привлечены. Так как комплекс большой, там и двухуровневый паркинг, и коммерческие помещения, то думаю, что перенос будет. Но работы идут, они не остановлены.

Сроки сдачи опять перенесли. Посмотрели, как сейчас дела на стройке ЖК «Смарт» на Дзержинского

К слову, пару недель назад дольщики третьей очереди (3-й, 4-й и 5-й подъезды) стали получать письма о продлении сроков строительства. Первоначально будущим новоселам этих подъездов обещали сдачу в декабре 2022 года. В уведомлениях сообщалось, что в связи с тем, что договор с ООО «СТРОЙПАМГРУПП» расторгнут, график производства в связи с заключением нового договора подряда претерпел изменения. В письме, которым поделился один из дольщиков, говорится:

«На основании изложенного сообщаем, что ввод объекта в эксплуатацию секций 3, 4, 5, 6, 7 и помещения паркинга планируется осуществить в установленные нормативные сроки – октябрь 2023 года».

Сроки сдачи опять перенесли. Посмотрели, как сейчас дела на стройке ЖК «Смарт» на Дзержинского
Так дом должен выглядеть после окончания стройки.

Что по ценам?

Так как первый подъезд уже сдан, в продаже появилась и «вторичка» от собственников. К примеру, за готовую 42-метровую евродвушку без отделки просят 62 тысячи долларов, а за 62-метровую евротрешку87 тысяч долларов.

Заметим, что на старте проекта квартиры в «Смарте» («евродвушки», «евротрешки», трешки и «еврочетырешки») предлагались по стоимости от 1150 долларов за «квадрат». В декларациях цена квадратного метра указывалась в 1480 долларов, но по факту застройщик давал покупателям скидки. Сейчас стоимость метра в третьей очереди также составляет 1150-1350 долларов за «квадрат».

Сроки сдачи опять перенесли. Посмотрели, как сейчас дела на стройке ЖК «Смарт» на Дзержинского

 
 
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Этот жилой комплекс на пересечении проспектов Жукова и Дзержинского бодро прирастал этажами до начала 2022 года. А потом что-то пошло не так: стройка застыла,...
 
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