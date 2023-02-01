Сроки сдачи опять перенесли. Посмотрели, как сейчас дела на стройке ЖК «Смарт» на Дзержинского

Что сейчас?

В отделе продаж, куда мы позвонили, нам рассказали, что все квартиры в первой и второй очередях уже проданы. На данный момент в продаже остаются квартиры в третьей очереди (той самой, что еще не показалась из-под земли).

− Идут ли там какие-то работы? Есть ли смысл рассматривать жилье?

− Идут работы − котлован, сваи. По документам у нас сдача в октябре 23-го года. Пока что нарушений этого срока у нас нет.

− Но, наверное, вряд ли успеют?

− Объективно говоря, скорее всего, нет. Но все зависит от руководства, от того, какие силы будут привлечены. Так как комплекс большой, там и двухуровневый паркинг, и коммерческие помещения, то думаю, что перенос будет. Но работы идут, они не остановлены.