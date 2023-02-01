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Сроки сдачи опять перенесли. Посмотрели, как сейчас дела на стройке ЖК «Смарт» на Дзержинского
01.02.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этот жилой комплекс на пересечении проспектов Жукова и Дзержинского бодро прирастал этажами до начала 2022 года. А потом что-то пошло не так: стройка застыла, дольщики
Напомним, что жилой комплекс из 585 квартир в районе улицы Прилукской возводит застройщик «НикаПроект». В начале 2019 года компания
Судя по заставленным балконам, первая секция уже активно заселяется. Ключи новоселы получили около года назад (с задержкой в 8 месяцев), но в итоге − оказались счастливчиками. Дольщикам второй и третьей очереди повезло гораздо меньше. И если вторую очередь, которую должны были закончить прошлым летом, можно наблюдать в почти готовом виде, то с третьей (ее часть первоначально обещали сдать в конце декабря) вообще «все сложно».
Посмотрим непосредственно на стройку. Скажем сразу − в будний день стройплощадка выглядит достаточно живой. На покинутый всеми долгострой без признаков жизни происходящее точно не похоже. На фасадах работают строители в люльке, с другой стороны дома постоянно ездит строительная техника, ведутся работы по благоустройству. Если посмотреть, на наши
А вот с третьей очередью – пока непонятно. Она самая большая – состоит из 377 квартир и сразу 5 подъездов. При этом на стройплощадке есть только намеки на будущую многоэтажку. В момент нашего приезда движение тут было: на стройку заезжала какая-то техника, но можно ли назвать это активным строительством – вопрос.
Что сейчас?
В отделе продаж, куда мы позвонили, нам рассказали, что все квартиры в первой и второй очередях уже проданы. На данный момент в продаже остаются квартиры в третьей очереди (той самой, что еще не показалась из-под земли).
− Идут ли там какие-то работы? Есть ли смысл рассматривать жилье?
− Идут работы − котлован, сваи. По документам у нас сдача в октябре 23-го года. Пока что нарушений этого срока у нас нет.
− Но, наверное, вряд ли успеют?
− Объективно говоря, скорее всего, нет. Но все зависит от руководства, от того, какие силы будут привлечены. Так как комплекс большой, там и двухуровневый паркинг, и коммерческие помещения, то думаю, что перенос будет. Но работы идут, они не остановлены.
К слову, пару недель назад дольщики третьей очереди (3-й, 4-й и 5-й подъезды) стали получать письма о продлении сроков строительства. Первоначально будущим новоселам этих подъездов обещали сдачу в декабре 2022 года. В уведомлениях сообщалось, что в связи с тем, что договор с ООО «СТРОЙПАМГРУПП» расторгнут, график производства в связи с заключением нового договора подряда претерпел изменения. В письме, которым поделился один из дольщиков, говорится:
«На основании изложенного сообщаем, что ввод объекта в эксплуатацию секций 3, 4, 5, 6, 7 и помещения паркинга планируется осуществить в установленные нормативные сроки – октябрь 2023 года».
Что по ценам?
Так как первый подъезд уже сдан, в продаже появилась и «вторичка» от собственников. К примеру, за готовую 42-метровую
Заметим, что на старте проекта квартиры в «Смарте» («евродвушки», «евротрешки», трешки и «еврочетырешки») предлагались по стоимости от 1150 долларов за «квадрат». В декларациях цена квадратного метра указывалась в 1480 долларов, но по факту застройщик
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Этот жилой комплекс на пересечении проспектов Жукова и Дзержинского бодро прирастал этажами до начала 2022 года. А потом что-то пошло не так: стройка застыла,...
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