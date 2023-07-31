Как правильно подбирать выгодный вклад в банке?

Источник материала: ИноСМИ

В 2023 году российские граждане хранят на банковских вкладах более 36 триллионов рублей, и это лишь суммы, подлежащие обязательному страхованию. Депозиты и накопительные счета являются одним из немногих инструментов для сохранения собственных денег от инфляции и их надежного хранения. Сегодня финансовые учреждения предлагают большой ассортимент вкладов. Часто бывает, что даже в одном банке представлена большая линейка депозитов, например, 10 разнообразных программ, отличающихся по размеру годовых, срокам, суммам и прочим условиям. Ознакомиться со всеми актуальными предложениями по вкладам и выбрать самые выгодные продукты помогает портал о финансах finansim.ru, и о том, как правильно подбирать депозит с помощью ресурса, рассказали в этой статье его эксперты.

Какая полезная для пользователей информация представлена на портале?

· Получение информации о банках и их услугах: на платформе представлено подробное описание банков, их услуг, процентов по кредитам и депозитам, комиссий и других условий.

Получение информации о банках и их услугах: на платформе представлено подробное описание банков, их услуг, процентов по кредитам и депозитам, комиссий и других условий. · Сравнение продуктов разных банков: сервис позволяет сравнить условия разных финансовых учреждений и выбрать наиболее выгодный вариант кредита или депозита.

Сравнение продуктов разных банков: сервис позволяет сравнить условия разных финансовых учреждений и выбрать наиболее выгодный вариант кредита или депозита. · Расчет кредита или вклада: на портале есть калькуляторы, с помощью которых можно рассчитать сумму кредита, процентную ставку, ежемесячный платеж, доходность вклада и другие параметры.

Расчет кредита или вклада: на портале есть калькуляторы, с помощью которых можно рассчитать сумму кредита, процентную ставку, ежемесячный платеж, доходность вклада и другие параметры. · Подбор кредитной карты: на платформе можно подобрать кредитную карту, которая наилучшим образом будет соответствовать вашим потребностям.

Подбор кредитной карты: на платформе можно подобрать кредитную карту, которая наилучшим образом будет соответствовать вашим потребностям. · Получение самой актуальной информации от экспертов, которые в своих статьях и публикациях помогают пользователям разобраться в сложных финансовых вопросах и принять правильное решение.

Получение самой актуальной информации от экспертов, которые в своих статьях и публикациях помогают пользователям разобраться в сложных финансовых вопросах и принять правильное решение. · Оформление заявки на один или несколько банковских продуктов: на портале можно оформить заявку на кредит, кредитную карту, ипотеку, вклад или займ в МФО и изучить подробную информацию по условиям и требованиям.

Оформление заявки на один или несколько банковских продуктов: на портале можно оформить заявку на кредит, кредитную карту, ипотеку, вклад или займ в МФО и изучить подробную информацию по условиям и требованиям. · Получение самых свежих новостей из мира финансов: на платформе публикуются статьи и обзоры, которые помогают пользователям быть в курсе последних событий и тенденций.

Как выбирать депозит с помощью сервиса?

На портале содержится информация обо всех актуальных на момент поиска вкладах и накопительных счетах, представленных в банковских организациях, в выбранном пользователем регионе. Можно ознакомиться с условиями каждого депозита, но на это уйдет большое количество времени, поэтому посетители сайта могут задать в разделе «Вклады» параметры поиска.

· Срок депозита.

В целом, вклады бывают краткосрочные – на 1-3 месяца, среднесрочные – на 3-6-12 месяцев и долгосрочные – от одного года до нескольких лет. Выбирайте срок в зависимости от ваших целей. Как правило, самую высокую процентную ставку банки предлагают по долгосрочным депозитам, но следует помнить, что, если денежные средства потребуется отозвать со счета раньше времени, то вкладчик либо частично, либо полностью потеряет начисленные проценты. Форс-мажорная ситуация может возникнуть у каждого. Лучше всего открывать депозиты разной длительности. Это позволит оперативно распоряжаться деньгами без потери процентов. Например, часть сбережений можно разместить на долгосрочном вкладе, а часть – распределить на среднесрочных и краткосрочных депозитах. Если ключевая ставка ЦБ вырастет, и, соответственно, вырастут процентные ставки по вкладам в банках, то с краткосрочного вклада можно будет быстро забрать деньги и перевести их на более выгодный депозит.

· Сумма вклада.

Во многих банках существуют ограничения по суммам депозита. Например, некоторые финансовые учреждения предлагают разместить на счете не менее определенной суммы, или не более. Сумма накоплений может влиять на процентную ставку – некоторые кредитные организации предлагают повышенный процент только на определенную сумму, например, от одного миллиона рублей. Встречается и обратная ситуация, когда банк применяет пониженный процент, если сумма вклада выше определенной границы.

· Ставка по депозиту.

Пользователь может установить желаемый процент по вкладу в отдельной строке, и сервис сформирует для него все подходящие варианты. Но следует внимательно изучать условия продуктов с максимальной доходностью – у них зачастую есть подводные камни, влияющие на размер годовых, например, это может быть долгосрочный продукт на несколько лет без возможности пополнения и снятия, или вклад, по которому повышенные проценты даются только на большую сумму.

Помимо вышеперечисленных основных параметров депозитов, которые пользователи могут задать для подбора, на платформе можно также воспользоваться уточняющими фильтрами.