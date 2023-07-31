«За первый день распродали практически весь дом». В Северном Береге подвели итоги старта продаж

Мы попали в офис уже в конце рабочего дня. Людей тут, несмотря на прошедший ливень, по-прежнему много. Кто-то рассматривает стенды, кто-то беседует с консультантами, а кто-то – уже заполняет договор.

Рассказывает руководитель отдела продаж Надежда Виноградова:

− Во первых, мы хотим поблагодарить всех, кто пришел к нам в этот будний день. Да, мы предполагали, что проектом заинтересуются, но в итоге, результат превзошел наши ожидания. Как вы знаете, мы пошли от обратного, немного сломали стереотипы, построив сначала парк, а только потом – открыв продажи жилых домов. Некоторое время мы собирали контакты потенциальных клиентов, и именно этих людей мы обзвонили первыми, озвучили цены и пригласили к нам в офис. В результате, можно сказать, что за первый день мы продали практически весь дом. Если что-то и осталось, то завтра до обеда, я думаю, все будет уже забронировано.

− Что делать тем, кто не успел приехать в офис?

− На данный момент уже ведется лист ожидания на квартиры определенных планировок во втором и третьем домах. В скором времени откроются продажи и в них.

− Какие квартиры оказались самыми востребованными?

− Отмечу, что как ни странно, популярными оказались не только компактные однокомнатные квартиры, но и квартиры больших площадей, а именно – квартиры с тремя спальнями площадью 96 «квадратов». Вы не поверите, но за первые 2-3 часа работы их все разобрали. Также пользовались спросом и другие планировки.

− Кто были первыми клиентами?

− В основном, это – семьи минчан. К нам приходили сегодня даже с пятимесячной малышкой. Также было много жителей соседних с Цнянкой районов. Они говорили нам, что очень нас ждали.