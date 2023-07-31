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«За первый день распродали практически весь дом». В Северном Береге подвели итоги старта продаж
31.07.2023 19:53 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В выходные на Цнянке с фейерверком
Мы попали в офис уже в конце рабочего дня. Людей тут, несмотря на прошедший ливень, по-прежнему много. Кто-то рассматривает стенды, кто-то беседует с консультантами, а кто-то – уже заполняет договор.
Рассказывает руководитель отдела продаж Надежда Виноградова:
− Во первых, мы хотим поблагодарить всех, кто пришел к нам в этот будний день. Да, мы предполагали, что проектом заинтересуются, но в итоге, результат превзошел наши ожидания. Как вы знаете, мы пошли от обратного, немного сломали стереотипы, построив сначала парк, а только потом – открыв продажи жилых домов. Некоторое время мы собирали контакты потенциальных клиентов, и именно этих людей мы обзвонили первыми, озвучили цены и пригласили к нам в офис. В результате, можно сказать, что за первый день мы продали практически весь дом. Если что-то и осталось, то завтра до обеда, я думаю, все будет уже забронировано.
− Что делать тем, кто не успел приехать в офис?
− На данный момент уже ведется лист ожидания на квартиры определенных планировок во втором и третьем домах. В скором времени откроются продажи и в них.
− Какие квартиры оказались самыми востребованными?
− Отмечу, что как ни странно, популярными оказались не только компактные однокомнатные квартиры, но и квартиры больших площадей, а именно – квартиры с тремя спальнями площадью 96 «квадратов». Вы не поверите, но за первые 2-3 часа работы их все разобрали. Также пользовались спросом и другие планировки.
− Кто были первыми клиентами?
− В основном, это – семьи минчан. К нам приходили сегодня даже с пятимесячной малышкой. Также было много жителей соседних с Цнянкой районов. Они говорили нам, что очень нас ждали.
Напомним, что первый дом Северного Берега, который уже строится, получил название «Парклэнд-1». В здании будет переменная этажность: 6-7 этажей. Первый уровень новостройки займут магазины, кафе и другие встроенные помещения, на остальных этажах будут жилые квартиры.
По плану здание будет состоять из 4-х подъездов и 93 домов. Дом не будет иметь прямого вида (если только боковой) на озеро, но при этом зона отдыха и набережная будут в нескольких шагах от жилья.
Квартиры в доме будут сдаваться без отделки со свободными планировками. В доме будут однушки, двушки, трешки и четырешки. Можно заметить, что во всех квартирах кухни и гостиные объединены.
Однокомнатные квартиры насчитывают 44 «квадрата», двухкомнатные — 51, трехкомнатные — 80, четырехкомнатные — 96 квадратных метров. Цены на жилье зависят от метража, этажа, вида из окна. Стартует стоимость от 1000 евро за «квадрат», максимум − 1350 евро. Бонусом ко всем квартирам идет «кладовка» в подвале. Она входит в стоимость жилья.
Что касается парковки, то ставить машину можно будет по периметру двора – на общих парковках. Отдельного паркинга здесь не планируется.
Кстати, для покупателей квартир в «Северном Береге» будет действовать партнерская программа с «МТБанком». Прокредитовать смогут до 90% стоимости жилья и до 250 тысяч рублей, сам кредит дадут сроком до 30 лет. При этом в первый год будет действовать грейс-период со ставкой 0,001% годовых, дальше ставка составит 13,5%.
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В выходные на Цнянке с фейерверком открыли новый парк, а уже сегодня в офисе застройщика стартовали продажи квартир в первом доме. Отметим, что маркетологи...
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