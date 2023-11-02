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«Не помню, чтобы зимой у нас было выше 18 градусов». Как живется в квартирах рядом с арками
02.11.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Длинные панельные дома, которыми
«В 90-е мы вешали на стену ковры, чтобы защититься от холода»
Арсений:
− Я жил в квартире рядом с аркой вместе с родителями. Это была обычная панелька на улице Бачило в Шабанах. Двушку на первом этаже получал мой папа – квартиру ему выделили от предприятия, где он работал. Мои родители и сейчас живут там. Я помню, что в этой квартире холодно было всегда. Из-за того, что с левой стороны находится арка, с правой – вход в подъезд, а внизу – подвал, получается, что квартира продувается со всех сторон. Единственное теплое место – это кухня.
Живя в квартире, мы все время думали над тем, как ее утеплить. Писали жалобы, ходили в ЖЭС. В итоге, лет 10-15 назад нам сделали внешнее утепление по всему контуру квартиры, кроме кухни. Это было не бесплатно, кажется, отец оплачивал материалы. Но к сожалению, то утепление не особо помогло. Из-за того, что в арке постоянно сквозит, квартира продолжала охлаждаться. Не помню, чтобы когда-то зимой у нас было выше 18 градусов. Мы даже поменяли все окна, думали, что проблема в них, но лучше не стало. Спустя некоторое время мы решили делать ремонт и занялись утеплением изнутри. Во-первых, мы подняли полы во всей квартире на 15-20 сантиметров. Во-вторых, поменяли батареи и добавили к ним дополнительные «колени». В-третьих, провели теплый пол на кухне и прихожей. В результате всех этих мероприятий стало немного теплее.
При этом летом в квартире – замечательно. Рядом уже выросли деревья, дома – тенек. Я сам сейчас живу на Каменной Горке на верхнем этаже, и когда стоит жара, то в квартире можно просто задохнуться. В Шабанах же на первом этаже в жаркие дни прохладно и приятно.
Что касается шума, то легковые машины не слышно, но если едет мусоровоз, то, конечно, грохот есть. К тому же, прямо рядом с нашей квартирой расположен домофон и вход в подъезд. Все это тоже добавляет посторонних шумов. К примеру, летом лежа в кровати можно слушать, о чем говорят люди на лавочке. А зимой проснуться от резкого стука – это кто-то оббивает обувь от снега об лестницу. Добавьте к этому еще и часто открывающуюся дверь... В 90-е годы мы вешали на стену ковры, они немного защищали от шума и холода, но сейчас это уже не модно. Из особенностей планировки, отмечу, что лифт и мусоропровод в нашем подъезде начинаются со второго этажа.
«Зато в подъездах с арками есть дополнительные колясочные»
Александр:
− Я два раза жил в квартирах над арками. Обе квартиры располагались в панельных домах в Уручье на улице Руссиянова. Дома были 1987 и 1988 года постройки. Зимой никакого холода у нас не было. В первом доме арка была автомобильной, во втором (где я живу сейчас) – пешеходной. Там, где арка предназначена для пешеходов, плюсов больше. Во-первых, тебе не нужно обходить весь дом, чтобы выйти на улицу или попасть в подъезд. Во-вторых, во время прогулки с ребенком или коляской, всегда можно спрятаться от дождя. Из минусов назову то, что напротив арки располагается детская площадка и на ней часто бывают сквозняки.
А вот в автомобильной арке был поток машин во двор, поскольку рядом располагался детский сад. По утрам и вечерам там постоянно были пробки, так как родители привозили или забирали детей. Помню, что тяжело было выехать со двора: все время приходилось пропускать машины.
Зато в подъездах с арками (во всяком случае в тех домах, что я знаю) есть дополнительные колясочные. Они располагаются на первом и втором этажах. Там очень удобно хранить коляски, велосипеды и самокаты. В подъездах без арок таких помещений нет.
«Именно в этой арке почему-то собирались дети со всего дома»
Екатерина:
− Я с родителями около 10 лет жила в панельной малосемейке на улице Байкальской в Минске. Это – Заводской район. Однокомнатную квартиру на первом этаже рядом с аркой папе дали от Минского тракторного завода. Вся семья радовалась тому, что дали хоть это жилье, так как до этого мы жили на съемных квартирах. Что касается первого этажа, то вряд ли у молодого специалиста было право выбрать что-то повыше. Стенку, которая граничила с аркой, мы заставили мебелью. Именно там располагался сервант, письменный стол и шкаф для одежды. Все кровати (а семья впоследствии разрослась) были на другой стороне комнаты.
Что касается температуры, то жарко в квартире точно никогда не было. Сильного холода я не припомню, но на всех зимних домашних фотографиях видно, что мы ходим в кофтах и носках.
Арка возле нашей квартиры была пешеходной и вела к зеленой зоне. Именно в этой арке почему-то собирались дети со всего дома. Здесь мы играли в вышибалы, футбол и другие шумные игры. Для того чтобы я быстрее присоединилась к друзьям, папа даже пару раз спускал меня с балкона. Помню, что мы так сильно долбили мячами в стену арки (она же – стена нашей квартиры), что с нее осыпались все декоративные камешки. С подружками мы мечтали, что прорубим проход из арки в мою квартиру, и все смогут ходить ко мне в гости прямо с улицы.
«Такую квартиру удобно сдавать, соседи есть только сверху»
Анатолий:
− В 2003 году я приобрел квартиру в Новополоцке. Это была 20-ти летняя панельная девятиэтажка. Моя квартира располагалась на первом этаже и как раз граничила с аркой. Стена у меня была изначально утепленной, поэтому никакого холода и посторонних шумов в квартире я не замечал. Правда, у нас была теневая сторона, поэтому в квартире почти никогда не была солнца. К тому же она располагалась в углу и окна выходили во двор. В арке был въезд, но машины совсем не мешали. Наоборот, это была очень тихая квартира.
Из необычного в планировке у нас в отличие от других, была большая гардеробная в коридоре, «ведущем» в арку. Наша квартира была однокомнатной, а квартиры на верхних этажах – двухкомнатными, над аркой у них как раз располагалась вторая комната. У нас же был выбор – снести этот коридор и увеличить единственную комнату (но тогда гостиная начиналась бы прямо с порога), либо оставить коридор и гардеробную.
В целом, квартира была неплохой. Ее было удобно сдавать, так как соседи, получается, были только сверху. Снизу – подвал, сбоку − арка, а с соседями по лестничной клетке мы граничили только шкафами. Так как я покупал это жилье для сохранения денег и последующего размена на большую квартиру, то спустя время квартира рядом с аркой была продана. Кстати, в 3 раза дороже первоначальной стоимости!
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