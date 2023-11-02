«Не помню, чтобы зимой у нас было выше 18 градусов». Как живется в квартирах рядом с арками

При этом летом в квартире – замечательно. Рядом уже выросли деревья, дома – тенек. Я сам сейчас живу на Каменной Горке на верхнем этаже, и когда стоит жара, то в квартире можно просто задохнуться. В Шабанах же на первом этаже в жаркие дни прохладно и приятно.

Что касается шума, то легковые машины не слышно, но если едет мусоровоз, то, конечно, грохот есть. К тому же, прямо рядом с нашей квартирой расположен домофон и вход в подъезд. Все это тоже добавляет посторонних шумов. К примеру, летом лежа в кровати можно слушать, о чем говорят люди на лавочке. А зимой проснуться от резкого стука – это кто-то оббивает обувь от снега об лестницу. Добавьте к этому еще и часто открывающуюся дверь... В 90-е годы мы вешали на стену ковры, они немного защищали от шума и холода, но сейчас это уже не модно. Из особенностей планировки, отмечу, что лифт и мусоропровод в нашем подъезде начинаются со второго этажа.

«Зато в подъездах с арками есть дополнительные колясочные»

Александр:

− Я два раза жил в квартирах над арками. Обе квартиры располагались в панельных домах в Уручье на улице Руссиянова. Дома были 1987 и 1988 года постройки. Зимой никакого холода у нас не было. В первом доме арка была автомобильной, во втором (где я живу сейчас) – пешеходной. Там, где арка предназначена для пешеходов, плюсов больше. Во-первых, тебе не нужно обходить весь дом, чтобы выйти на улицу или попасть в подъезд. Во-вторых, во время прогулки с ребенком или коляской, всегда можно спрятаться от дождя. Из минусов назову то, что напротив арки располагается детская площадка и на ней часто бывают сквозняки.