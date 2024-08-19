Как наши квартиры становятся умнее с каждым годом? Примеры и прогнозы

Источник материала: realt.by

Во многих аспектах повседневной жизни будущее уже наступило. Мы даже не замечаем, как цифровые технологии встраиваются в быт, упрощая и ускоряя его. Оплата проезда — смартфоном, готовка супа — мультиваркой, сказка ребенку — через умную колонку. Особенно виден прогресс в области уборки. Теперь всё максимально просто: выбрать качественный современный пылесос, настроить его с помощью приложения и больше ни о чем не переживать. Это история как раз про новый Dreame X40 Ultra . Устройство «7 в 1» берет на себя и вопросы чистоты, и вопросы комфорта. Рассмотрим современный быт через возможности умного дома.

Как мы просыпаемся? Рассветное солнце касается лучами подушки, за окном кричит петух, ему отвечает кошка… Мотаем дальше: на тумбочке дребезжит будильник, он резко и быстро прерывает сон. Мотаем еще, в наше время: вы спите в полной темноте со спущенными блэкаут-шторами, смотрите восьмой сон, в него мягко и комфортно прокрадываются звуки из умной колонки. Вчера вы решили, что будет интересно проснуться под шум волн — и вот в новостройке в центре Минска у вас мягкий тихоокеанский прибой с криками чаек. Колонка готова к началу вашего дня. Еще лежа в постели, вы узнаете прогноз на сегодня и уточняете, есть ли пробки по пути на работу. Умная колонка помогает спланировать удобный маршрут. Вы идете готовить завтрак, слушая любимую музыку.





Как мы готовим и едим? Если купить в дом современную технику, можно готовить только для удовольствия — в дни, когда на это действительно есть время и вдохновение. Например, сегодня у вас есть настрой на выпечку, вы готовы и тесто подождать, и крем-ганаш для булочек сварить. А в следующий день времени совсем не будет — на помощь придет мультиварка. Умной техникой можно управлять со смартфона. Запланировать приготовление и разогрев, находясь еще только в пути домой, чтобы по приезду сразу же поесть. Кстати, не стоит забывать и о других цифровых возможностях для сбалансированного питания. Если вы следите за здоровьем и качеством тела, на помощь приходят приложения для расчета калорий и планирования рациона, а также кухонные весы, которые с точностью до одной сотой грамма определят размер порции. И не стоит переживать о последствиях кулинарных экспериментов. Если вы отвлечетесь на смартфон и разольете смузи, Dreame X40 Ultra вытрет пятно. Не стоит беспокоиться даже за места под кухонными тумбами: боковая щетка пылесоса может подниматься на высоту до 10 мм и выдвигаться для уборки в углах, а благодаря технологии MopExtend™ RoboSwing от Dreame пылесос убирает мусор под низкой мебелью, выдвигая швабры на 4 см. В общем, везде будет чисто!

Как мы заботимся об экологии? Принципы разумного потребления ресурсов и заботы о будущем поколении заключены в простых, но очень важных привычках. Сортировать мусор, выключать воду во время чистки зубов, получать электронные извещения об оплате коммунальных услуг, не оставлять компьютер в спящем режиме, а смартфон — на зарядке на целую ночь. С современными технологиями можно сберечь еще больше энергии. Взять, к примеру, умные выключатели. Они работают по беспроводной связи, управляются со смартфонов или со специальных пультов, могут автоматически срабатывать при входе в помещение и при выходе из него, а также изменять яркость, приглушая свет при необходимости. Это хороший вклад в заботу об экологии — и, конечно, в уменьшение счета за электричество. Умная розетка — это специальный прибор, который включает или отключает питание подсоединенного устройства по команде или таймеру. Некоторые модели способны автоматически рассчитать потребление электроэнергии и передать показатели в приложение, чтобы вы увидели, сколько потребляет та или иная техника и смогли более экономно пользоваться ей. С такой розеткой можно перестать беспокоиться о включенном дома утюге: даже находясь в отпуске, вы сможете проконтролировать устройство и при необходимости просто отключить питание.





А современные умные души — вообще песня! Во-первых, комфортно, во-вторых экономично. Различные модели могут отличаться своим устройством, но все они настроены на разумное потребление воды. Например, некоторые просто рассчитывают количество вылитой воды, другие регулируют напор: если человек стоит прямо под душем, напор сильный, а если отходит, мощность слабеет. А самые экологичные продуманы настолько, что позволяют повторно использовать затраченную воду после очистки и обеззараживания.

Что насчет питомцев? Поговорим о питомцах, которым нужны повседневный уход и максимум внимания. Здесь технологии тоже приходят на помощь: взять, к примеру, автоматические кормушки и поилки. Во-первых, такие устройства в целом упрощают рутину. Во-вторых, они помогают контролировать количество потребленных корма и воды, что особенно важно для здоровья любимца. Самоочищающиеся лотки — еще одно отличное решение, которое понравится и хозяевам, и требовательным кошкам. В общем, если обеспечить питомца умной техникой, вам останется только самое приятное. Проводить время с любимцем, обнимать и гладить его! С шерстью тоже проблем не будет. Современный пылесос Dreame X40 Ultra не напугает питомца, при этом тщательно уберет шерсть и крошки от корма. А еще с помощью приложения Dreamehome можно проконтролировать домашнего любимца. Через камеру, встроенную в пылесос, вы увидите питомца, а благодаря голосовым командам поможете ему скоротать время в ожидании хозяина.





«Технологии будут развиваться в сторону всё более качественной уборки» Кажется, человечество не планирует останавливаться: с каждым годом появляется всё больше решений для обеспечения максимального комфорта в каждом уголке дома. Мы пообщались с молодыми минчанами и узнали, какими они видят квартиры будущего. — Я люблю чистоту и мне кажется, что технологии будут и дальше развиваться в сторону всё более качественной уборки. Современные пылесосы очищают и моют пол, может, производители задумаются насчет уборщиков пыли на подоконниках, полках и шкафах? Конечно, я надеюсь на максимально автоматизированную технику — чтобы не переставлять руками посуду и книги. Будем ждать решений и с удовольствием протестируем новинки, — говорит Марина. — Мои мысли — сразу о видеоиграх. Я мечтаю, чтобы появились доступные компьютерные комнаты, которые обеспечивают полный эффект присутствия в сюжете. Вот представьте: пришел домой с работы, устал от рутины, заходишь в комнату — и через минуту уже сражаешься с драконом, — делится своим видением Максим. — Недавно у нас появился малыш. И моя мечта — это робот-няня. Причем не только для рутинных процессов типа кормления и смены подгузников, но и для общения с ребенком, для его развития. Конечно, большую часть времени мы бы сами хотели проводить с малышом, но когда на плите кипит каша, а стиральная машина требует разгрузки, такая помощь очень кстати, — говорит Дарья.

Ваш умный дом уже сегодня — с Dreame X40 Ultra . Доверьте уборку пылесосу с выдвижной щеткой, высокой мощностью всасывания и цифровой системой управления. Наслаждайтесь безупречной чистотой в каждом уголке!