В Слепянке хотят построить жилой дом, ФОК и торговый центр. Жителей приглашают обсудить

Источник материала: realt.by

Тихий столичный микрорайон Слепянка, что зажат между Тракторным заводом, железной дорогой, 6-й больницей и Слепянской водной системой ждут некоторые перемены. Согласно новому градостроительному проекту, который сейчас проходит общественное обсуждение, в квартале может появиться многоэтажный жилой дом, ФОК с бассейном, торговый центр, а в перспективе – и станция метро. Рассказываем.

Градостроительный проект детального планирования касается территории площадью в 53 гектара в границах улиц Передовой, Фроликова, Столетова и Бумажкова. Сюда же входят улицы Уральская и Менделеева. Общественное обсуждение проекта пройдет с 17 февраля по 3 марта. Внимательно рассмотреть проект можно на сайте администрации.

Общественное обсуждение проекта инициировала администрация Партизанского района Минска. К участию в нем приглашаются все неравнодушные минчане – в первую очередь, жители микрорайона.

Напомним, что сейчас Слепянка – это смесь жилых трехэтажек, пятиэтажек, девятиэтажек и большого массива частного сектора. Также тут находится 6-я больница, гимназия №5, школы №108 и №133, несколько детских садов и учебных центров, наркологический диспансер и приход Храма иконы Божией матери «Неупиваемая чаша». В данный момент на этой территории проживает около 11 тысяч человек, примерно такой же численность останется и после реализации проекта.

Начнем с хороших новостей – снос усадеб на территории обсуждаемого градостроительного проекта (на улице Бумажкова) не предусмотрен. Под бульдозер в перспективе могут отправиться только несколько коммунальных и производственных построек на улице Фроликова и в 1-м переулке Менделеева. Они определены как малоценные.

В 1-м переулке Менделеева (напротив детского сада) на месте автомойки, гаражей и столовой могут возвести многоквартирный жилой дом с подземной парковкой. Согласно плану в новостройке будет 60 квартир.

На пересечении улиц Уральской и Фроликова планируется открыть торговый центр с административными помещениями и парковкой. Под ТЦ собираются реконструировать бывшее общежитие Минского завода автоматических линий. Рядом в перспективе может появиться и станция метро «Слепянская» (на плане она также есть).

Возле железной дороги на Фроликова – на месте автошколы, мастерских художественного комбината и части гаражей – появится многоуровневая автомобильная парковка на 300 мест со встроенными торговыми объектами и электрозаправкой.

Должен появиться в районе и ФОК с бассейном. Его разработчики разместили на улице Уральской, 11а, на месте бывшего детско-юношеского клуба общефизической подготовки и спорта. Правда, стоит отметить, что указанное здание совсем недавно реконструировали: теперь тут работает НИИ технической защиты информации.

Также в микрорайоне запроектировали новые скверы и бульвар (он появится между школой №108 и жилым домом на Менделеева, 12). В зеленых зонах разместят спортивные и детские площадки.

Проект собираются реализовывать в два этапа: до 2027-го и до 2030 года.

Свои замечания и предложения можно высказать в письменном и электронном виде, в том числе посредством внесения записей в книгу учета посетителей экспозиции объекта общественного обсуждения. Отправить письмо можно с 17 февраля по 3 марта с пометкой «общественное обсуждение» по адресу: Минск, Захарова, 53, каб. 315, либо на электронный адрес отдела по архитектуре и строительству администрации: part.arht@minsk.gov.by.

Итоги общественного обсуждения подведут на заседании архитектурно-градостроительного Совета при главном архитекторе Минска.