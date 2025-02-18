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В этом доме в центре Минска когда-то жили известные спортсмены. Теперь его хотят снести
18.02.2025 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В глубине улицы Академической, которая начинается сразу за Национальной академией наук, спрятаны три атмосферные двухэтажки. В двух из них живут люди, а третья до недавнего времени была общежитием. Оказывается, это здание приговорили к сносу. Администрация Первомайского района
Про три атмосферные двухэтажки, спрятанные за шумным проспектом Независимости и Академией наук, мы как-то
Администрация Первомайского района Минска сегодня объявила, что общественное обсуждение проекта пройдет с 24 февраля по 10 марта. Презентацию объекта можно будет посмотреть на сайте, а также в печатной форме в вестибюле администрации Первомайского района. Из короткого уведомления можно понять, что на месте кирпичного общежития 1954 года постройки планируется возвести новое здание, а также провести благоустройство прилегающей территории и выполнить мероприятия по созданию доступной среды для физически ослабленных лиц. Других подробностей проекта, разработчиком которого выступила Архитектурная студия «Фонарь», пока нет. Когда они появятся, мы обязательно о них расскажем.
Кстати, недавно мы рассказывали, что в одной из трех двухэтажек за Академией наук за 83 тысячи долларов
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В глубине улицы Академической, которая начинается сразу за Национальной академией наук, спрятаны три атмосферные двухэтажки. В двух из них живут люди, а третья до...
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