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В этом доме в центре Минска когда-то жили известные спортсмены. Теперь его хотят снести

18.02.2025 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В глубине улицы Академической, которая начинается сразу за Национальной академией наук, спрятаны три атмосферные двухэтажки. В двух из них живут люди, а третья до недавнего времени была общежитием. Оказывается, это здание приговорили к сносу. Администрация Первомайского района объявила о начале общественного обсуждения проекта нового строительства. Рассказываем, о чем идет речь.


Про три атмосферные двухэтажки, спрятанные за шумным проспектом Независимости и Академией наук, мы как-то делали отдельный репортаж. Кирпичные дома с сараями для жильцов появились тут сразу после войны. Квартиры в них выдавали работникам Академии наук, а позже одно из зданий стало общежитием БФСО «Динамо». Именно этот дом по Академической, 11Б и хотят снести.

Старожилы района вспоминали, что в общежитии на Академической в свое время жили олимпийцы Янина Корольчик, Антон Кушнир и Дарья Домрачева. Около пяти лет назад общежитие закрылось, а его помещения заняли офисы.



Вообще, о сносе этих двухэтажных домов в центре города говорили не один раз. Последний капремонт домов прошел в 80-х годах. И вот стало известно, что Белорусское физкультурно-спортивное общество «Динамо»решило возвести на месте пустующего общежития новое общественное здание.







Администрация Первомайского района Минска сегодня объявила, что общественное обсуждение проекта пройдет с 24 февраля по 10 марта. Презентацию объекта можно будет посмотреть на сайте, а также в печатной форме в вестибюле администрации Первомайского района. Из короткого уведомления можно понять, что на месте кирпичного общежития 1954 года постройки планируется возвести новое здание, а также провести благоустройство прилегающей территории и выполнить мероприятия по созданию доступной среды для физически ослабленных лиц. Других подробностей проекта, разработчиком которого выступила Архитектурная студия «Фонарь», пока нет. Когда они появятся, мы обязательно о них расскажем.

Кстати, недавно мы рассказывали, что в одной из трех двухэтажек за Академией наук за 83 тысячи долларов продается необычная квартира с собственным двориком.

 
Теги: Минск
 
 
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В глубине улицы Академической, которая начинается сразу за Национальной академией наук, спрятаны три атмосферные двухэтажки. В двух из них живут люди, а третья до...
 
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