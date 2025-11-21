ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Минус полторы тысячи рублей из-за скола. Съездили в дискаунтер сантехники и плитки

21.11.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Источник материала: realt.by

Мы часто рассказываем о магазинах, где продается техника со скидками, а в этот раз отправились в скидочный магазин плитки, сантехники и других товаров. Расположен дискаунтер в Фаниполе и здесь можно найти скидки до 70 процентов. Рассказываем, что и за сколько там продается.


Если ехать в дискаунтер из Минска, удобнее всего сделать это на машине. Это около 15 километров от кольцевой с выездом через Малиновку. Можно, конечно, добраться и на электричке — до железнодорожной станции «Фаниполь». Но идти до магазина еще около двух километров, и не везде есть дорога для пешеходов. В городе есть «Яндекс.Такси», но машину часто придется ждать дольше, чем в Минске.   

В навигаторе магазин вы найдете по названию «Дисконт-центр keramika.by», а его адрес — Фанипольский сельсовет, 23.    

Территория магазина выглядит производственной. Большое здание, которое нам нужно, легко узнать по понятным вывескам.


Помещение магазина большое и довольно просторное. Здесь выставлено множество образцов плитки разных форматов, мебель для ванных комнат, унитазы, инсталляции, ванны, душевые системы, полотенцесушители, смесители и различные мелочи для санузлов. 









Почему товары здесь стоят дешевле? Причины скидок разные. В основном, в дисконт-центре продаются выставочные образцы, что-то без заводских упаковок, на некоторой плитке есть сколы. Но каких-то очень заметных дефектов мы не заметили, и все они прописаны. 


Что по ценам? К примеру, шкаф-колонну для ванной комнаты можно купить за 351 рубль при стандартной его цене в 622 рубля. Дефектов в нем нет, но это выставочный образец и не сохранилась заводская упаковка. Овальное зеркало с подсветкой обойдется в 420 рублей вместо 660 рублей по той же причине. Или подвесная тумба с умывальником — продается за 378 рублей вместо 724.


Есть на скидках несколько ванн. На выставочные образцы без дефектов, в среднем, скидка около 150 рублей. Но есть и более заметные скидки. Так, например, стальная ванна, которая стоила больше 1 300 рублей, сейчас продается за 700 из-за дефекта на эмали (заметное пятно черного цвета). А еще одна модель из-за сколов выставлена на продажу за 499 рублей вместо 1 980 рублей.  


Душевые системы есть по таким ценам: 1 299 рублей вместо 1 625 рублей, 1 479 рублей вместо 2 252 рублей,  а душевые перегородки можно найти за 770-810 рублей вместо 1 190-1 250 рублей.


Из неплохих скидок на унитазы — черный матовый (выставочный образец, без заводской упаковки) можно купить за 999 рублей вместо 1 224 рублей. Или же подвесной унитаз с функцией биде, но этот вариант с дефектами —есть царапины и нет смесителя. Его продают за 475 рублей вместо 721.   


Что касается скидок на керамогранит, квадратный метр можно купить за 20-29 рублей при стандартной цене около 90-100 рублей. Но стоит быть готовыми к тому, что это уценка: на плитке могут быть сколы до 9 миллиметров, царапины, точки или мушки. Также за эти деньги продают остатки. 


Магазин работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, а в выходные с 10.00 до 17.30.

 
Теги: Минск
 
 
