Минус полторы тысячи рублей из-за скола. Съездили в дискаунтер сантехники и плитки

Мы часто рассказываем о магазинах, где продается техника со скидками, а в этот раз отправились в скидочный магазин плитки, сантехники и других товаров. Расположен дискаунтер в Фаниполе и здесь можно найти скидки до 70 процентов. Рассказываем, что и за сколько там продается.

Если ехать в дискаунтер из Минска, удобнее всего сделать это на машине. Это около 15 километров от кольцевой с выездом через Малиновку. Можно, конечно, добраться и на электричке — до железнодорожной станции «Фаниполь». Но идти до магазина еще около двух километров, и не везде есть дорога для пешеходов. В городе есть «Яндекс.Такси», но машину часто придется ждать дольше, чем в Минске.

В навигаторе магазин вы найдете по названию «Дисконт-центр keramika.by», а его адрес — Фанипольский сельсовет, 23.