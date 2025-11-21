|
Минус полторы тысячи рублей из-за скола. Съездили в дискаунтер сантехники и плитки
21.11.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Мы часто рассказываем о магазинах, где продается техника со скидками, а в этот раз отправились в скидочный магазин плитки, сантехники и других товаров. Расположен дискаунтер в Фаниполе и здесь можно найти скидки до 70 процентов. Рассказываем, что и за сколько там продается.
Если ехать в дискаунтер из Минска, удобнее всего сделать это на машине. Это около 15 километров от кольцевой с выездом через Малиновку. Можно, конечно, добраться и на электричке — до железнодорожной станции «Фаниполь». Но идти до магазина еще около двух километров, и не везде есть дорога для пешеходов. В городе есть «Яндекс.Такси», но машину часто придется ждать дольше, чем в Минске.
В навигаторе магазин вы найдете по названию «Дисконт-центр keramika.by», а его адрес — Фанипольский сельсовет, 23.
Что по ценам? К примеру, шкаф-колонну для ванной комнаты можно купить за 351 рубль при стандартной его цене в 622 рубля. Дефектов в нем нет, но это выставочный образец и не сохранилась заводская упаковка. Овальное зеркало с подсветкой обойдется в 420 рублей вместо 660 рублей по той же причине. Или подвесная тумба с умывальником — продается за 378 рублей вместо 724.
Есть на скидках несколько ванн. На выставочные образцы без дефектов, в среднем, скидка около 150 рублей. Но есть и более заметные скидки. Так, например, стальная ванна, которая стоила больше 1 300 рублей, сейчас продается за 700 из-за дефекта на эмали (заметное пятно черного цвета). А еще одна модель из-за сколов выставлена на продажу за 499 рублей вместо 1 980 рублей.
Магазин работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, а в выходные с 10.00 до 17.30.
