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Эпидемиологи дали советы для безопасного новогоднего застолья

31.12.2019 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Эпидемиологи дали советы для безопасного новогоднего застолья

Санитарно-эпидемиологическая служба Минска в преддверии Нового года дала рекомендации по профилактике кишечных инфекций, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт учреждения.

Новогодние праздники невозможно представить без застолья в кругу семьи и друзей. Чтобы торжество не было испорчено неприятностями со здоровьем, следует соблюдать основные правила.

Главное — личная гигиена: надо чаще мыть руки. Перед приготовлением и приемом пищи, после каждого перерыва в процессе готовки, после прихода с улицы, контакта с домашними животными, посещения туалета. Также тщательно надо мыть овощи, фрукты под проточной водой. И не готовить для семьи и гостей, если имеются признаки инфекционных заболеваний (температура, диарея, тошнота, рвота, боль в животе и прочее).

Не стоит покупать продукты у случайных лиц или в местах несанкционированной торговли. При покупке следует обратить внимание на условия реализации, срок годности и информацию на этикетке.

Термическая обработка блюд, тщательная прожарка или проваривание продуктов (особенно мяса, птицы, яиц) — еще одна действенная мера защиты. Следует избегать контакта сырых и готовых пищевых продуктов. Не стоит готовить салаты, изделия из рубленого мяса, заливные блюда на несколько дней — лучше употреблять их сразу (их срок хранения в холодильнике не превышает 12 часов). Тем более не рекомендуется смешивать остатки вчерашней еды со свежеприготовленной пищей.

Эти нехитрые советы защитят от пищевых отравлений и острых кишечных инфекций, возбудителями которых могут быть бактерии, их токсины, а также вирусы. «Кишечные инфекции могут передаваться различными путями: пищевым, контактно-бытовым, водным, через загрязненные кишечными бактериями и вирусами объекты внешней среды, продукты питания, воду», — отмечают врачи-эпидемиологи.

Продукты, даже не меняя своего внешнего вида и вкуса, могут хранить на себе возбудителей инфекций. Особенно опасными продуктами питания являются многокомпонентные салаты (в первую очередь, заправленные майонезом и сметаной), яйца и изделия из них без достаточной термической обработки, кондитерские изделия с кремом, блюда из рубленого мяса (рулеты, паштеты), заливные блюда, а также плохо промытые овощи и фрукты.-0-

БЕЛТА

 
Теги: Минск
 
 
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Санитарно-эпидемиологическая служба Минска в преддверии Нового года дала рекомендации по профилактике кишечных инфекций, сообщает БЕЛТА со ссылкой...
 
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