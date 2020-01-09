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В Городее объявлен карантин в связи со случаем бешенства

10.01.2020 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Городее объявлен карантин в связи со случаем бешенства

В г.п.Городея Несвижского района был зафиксирован случай бешенства у домашнего животного. Подробности произошедшего «НН» рассказала помощник врача-эпидемиолога  Несвижского районного центра гигиены и эпидемиологии Татьяна Кудрук. Этой зимой, 26 декабря, жительница ул. Льнозаводская  была оцарапана домашним котом. Она сообщила об этом в Несвижскую ЦРБ. Кот был изолирован и находился под наблюдением сотрудников РЦГиЭ. 1-го января они зафиксировали смерть животного, был отобран необходимый для лабораторного исследования материал. Спустя несколько дней результаты лабораторных исследований подтвердили у кота бешенство. В настоящее время пострадавшая женщина и члены ее семьи, имевшие контакт с домашним питомцем, проходят курс лечения.

В Несвижском районе это первый случай бешенства, зафиксированный в 2020 году. В прошлом году их было два. Первый зарегистрировали в д. Большая Лысица — здесь жертвой вируса стала дикая лиса, второй случай произошел в д. Ганусовщина — погибла енотовидная собака. В 2018-м было зафиксировано 11 случаев бешенства (3 кота, 8 лис), в 2017-м — 3 (лисы).

В настоящее время г.п. Городея  объявлен двухмесячный карантин, проведены противоэпизоотические и противоэпидемические мероприятия. Специалисты ветслужбы провели проверку на ул.Льнозаводская и близлежащих подворий, проведена повторная вакцинация домашних животных и животных, которые не были вакцинированы. В районе с целью профилактики случаев бешенства в декабре были разложены блистер-приманки для вакцинации диких плотоядных животных.

Бешенство – неизлечимое заболевание, приводящее к смертельному исходу. Единственный способ защиты от него – вакцинация.

Бешенство можно предупредить. Необходимо соблюдать установленные правила содержания домашних животных и ежегодно, в обязательном порядке, предоставлять собак и кошек в ветеринарную станцию по месту жительства для проведения профилактических прививок против бешенства.

Обязательно стоит обратиться к ветеринарному специалисту в случаях заболевания животного, особенно, при появлении симптомов, не исключающих бешенство; изменения в поведении домашнего животного, получения им повреждений от другого животного, смерти без видимых на то причин. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением животного — это смертельно опасно. Больное бешенством животное подлежит усыплению. По мере развития заболевания поведение такого животного неконтролируемо.

Что нужно сделать, если вас покусало дикое или бездомное животное? Во-первых, необходимо обильно промыть рану водой с мылом и сразу же обратиться к врачу, где вам окажут квалифицированную помощь. В этом случае вам обязательно назначается курс вакцинации. Если животное известное, то ветеринарной службой устанавливается за ним наблюдение в течение 10 дней. В зависимости от результата наблюдения  будет решено назначать или нет курс прививок. Поэтому необходимо иметь достоверную информацию о хозяине животного, от которого вы пострадали (адрес).

“НН”.

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В г.п.Городея Несвижского района был зафиксирован случай бешенства у домашнего животного. Подробности произошедшего «НН» рассказала помощник врача-эпидемиолога...
 
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