Солянка нас спасет. Как использовать остатки от праздничных обедов

Источник материала: Аргументы и факты

Праздники близятся к завершению, и пора уже проводить ревизию холодильника. После каждого большого застолья в нем остается очень много продуктов. Причем таких, которым сложно найти применение, всего понемногу: пара помидоров (на салат вроде бы мало), остатки копченой колбасы и запеченного карбоната (на полноценную мясную тарелку не хватит, да и надоели они уже), засыхают обрезки сыра, в хлебнице черствеет батон, купленный про запас... А еще в рассоле плавает парочка огурцов, есть немножко горошка, кукурузы и так далее... И вроде бы выкинуть все это жалко. Ведь не испортилось еще, но пара дней — и уже придется отправлять в мусорное ведро. Пока же из всего этого богатства можно что-нибудь приготовить. Предлагаем вам рецепты вкусных блюд, которые помогут утилизировать остатки большого празднества.

Солянка

500 г мяса для бульона (куриные окорочка, говяжьи кости)

300 г мясных деликатесов и колбас (окорок, карбонат, копченая грудинка и так далее)

4 соленых огурца

2 луковицы

1 ст. л. томатной пасты

3 ст. л. растительного масла

1 ст. л. каперсов

1 ст. л. маслин

100 г сметаны

¼ лимона

Зелень

Шаг 1. Сварить мясной бульон, залив говядину холодной водой и снимая при кипении пену.

Шаг 2. Лук нарезать полукольцами, обжарить в масле, потом добавить томат и немного бульона. Тушить 5-7 минут.

Шаг 3. Огурцы очистить от кожицы, нарезать ломтиками.

Шаг 4. Сосиски нарезать тонкими ломтиками. Положить к луку, добавить огурцы, каперсы, соль, лавровый лист.

Шаг 5. Потушить 2 минуты все вместе.

Шаг 6. Извлечь мясо из бульона, удалить жилы и кости, если нужно, нарезать небольшими кусочками. Вернуть обратно в бульон.

Шаг 7. Добавить в бульон поджарку, довести до кипения.

Шаг 8. Выключить, добавить пряности, посолить.

Шаг 9. При подаче положить ломтик лимона, добавить маслины и зелень. Сметану — по желанию.

Солянка на второе

500 г квашеной капусты

500 г свежей капусты

40 г сала или копченого шпика

200 г свинины или другого жирного мяса

150 г вареной колбасы

100 г копченой грудинки

100 г любых мясных деликатесов

2 помидора (можно заменить томатной пастой)

20 г сушеных грибов

Сушеный чернослив (4-5 шт.)

2 луковицы

3 ст. л. сахара

4-5 ст. л. растительного масла

½ стакана красного сухого вина

Черный молотый перец

Соль

Шаг 1. Сушеные грибы промыть и замочить в холодной воде на 2 часа. Затем воду слить, залить свежей и отварить до готовности.

Шаг 2. Квашеную капусту отжать, мелко нарезать и припустить на сковороде до мягкости.

Шаг 3. Свежую капусту нарезать и прогреть в духовке до мягкого состояния, посолить и поперчить.

Шаг 4. Соединить обе капусты (можно использовать только квашеную).

Шаг 5. Нарезать свинину и копчености небольшими ломтиками. Свинину обжарить, к ней добавить шпик, колбасу и грудинку. Все обжарить. Выложить к капусте.

Шаг 6. В растопленном жиру от колбас обжарить лук, помидоры, нарезанные мелко грибы. К овощам добавить сахар и перец, нарезанный мелко чернослив.

Шаг 7. Пассерованные овощи соединить с капустой, все перемешать и тушить на слабом огне 40 минут. Перед снятием с огня влить в жаровню красное вино. Перемешать.

Шаг 8. Остудить, поставить в холодильник на ночь.

Шаг 9. На следующий день потушить еще в течение 30 минут. И подавать к столу.

Хлебная запеканка с ветчиной и цветной капустой

500 г подсохшего белого хлеба

5 яиц

400 г колбасы, ветчины или сосисок

250 г сыра (лучше твердого или полутвердого)

200 г отварной цветной капусты (можно взять любые другие овощи, оставшиеся от гарнира или овощного рагу, брокколи, кабачки, баклажаны и так далее)

20 мл молока или сливок

Соль, перец, зелень

Шаг 1. Колбасу или ветчину нарезать мелкими кубиками.

Шаг 2. Сыр натереть на крупной тёрке, хлеб нарезать кубиками около 2 см.

Шаг 3. Взбить яйца с молоком, солью и перцем, добавить ветчину, капусту, хлеб и 200 г тертого сыра.

Шаг 4. Смесь вылить в форму для выпечки, накрыть фольгой и поставить в духовку на 180 градусов. Выпекать 30 минут до того, как смесь станет плотной.

Шаг 5. Посыпать остатками сыра и запекать еще 5 минут до золотистой корочки.

Паштет из оливок

300 г оливок или маслин без косточек

1 анчоус (по желанию)

10 г каперсов

80 мл оливкового масла

1 ст. л. коньяка

Тимьян

Черный перец

2 ст. л. золотого рома

Шаг 1. Нужно очистить анчоуса, удалить хвост и кости.

Шаг 2. Потом растереть анчоуса с маслинами в ступке, добавив каперсы. Или пробить все блендером.

Шаг 3. Поперчить, добавить тимьян.

Шаг 4. Очень медленно вливать оливковое масло тонкой струйкой, не переставая взбивать.

Шаг 5. Добавить коньяк. Ещё немного взбить.

Шаг 6. Подавать на подсушенных кусочках багета.

Пудинг с яблоками

300 г белого хлеба

70 г топленого масла

1 большая горсть изюма

2 больших яблока

Горсть цукатов

100 г варенья из смородины

100 г муки

100 мл рома или коньяка

Ванилин

Шаг 1. Черствый хлеб натереть на терке или измельчить в блендере.

Шаг 2. Масло порубить с мукой.

Шаг 3. Смешать сухари и муку с жиром, добавить изюм, ванилин, цукаты, варенье, сахар и ром.

Шаг 4. Взбить яйца и ввести их в пудинг.

Шаг 5. Яблоки нарезать тонкими дольками. Выложить их в форму для выпечки, смазанную маслом и посыпанную сухарями.

Шаг 6. Вылить на яблоки приготовленное тесто для пудинга.

Шаг 7. Запекать в духовке при 180 градусах в течение 40 минут.

Шаг 8. Готовый пудинг выложить на блюдо. Подавать горячим и политым ромом.