Отрежьте мне уши. Странные просьбы людей к пластическим хирургам

Источник материала: Аргументы и факты

Когда в сети появился вирусный бьюти-тренд с провокационным названием «губы дьявола», запущенный с легкой руки одного неугомонного любителя инъекционной косметологии, общественность вздрогнула. Однако когда речь заходит о пластике, люди приходят к специалистам и не с такими странными просьбами. Какими именно, рассказывает кандидат медицинских наук и пластический хирург с 12-летним стажем Амжад Аль-Юсеф.

1. «Эльфийские уши»

Если вирусный бьюти-тренд «губы дьявола» не требует хирургического вмешательства и ответственность за «внеземную» красоту полностью ложится на плечи косметологов, «эльфийские уши» — плод творения хирургов. Во время этой операции хрящ ушной раковины срезается сверху и определенным образом ушивается — создается заострение, напоминающее уши сказочных персонажей. Кстати, «эльфы», в отличие от «дьяволиц», обитают в человеческом мире уже 5-7 лет. Радует одно — эта одна из тех операций, которая не влечет за собой серьёзной угрозы для жизни. Однако хрящ и нормальную анатомическую форму ушных раковин после подобного вмешательства не вернуть. Имейте это в виду, как и то, что любая пластическая операция — всегда стресс для человека, а «странная» пластическая операция и подавно.

В моей практике была одна девушка, которая хотела сделать себе «эльфийские уши». Мне пришлось ей отказать, поскольку я не практикую подобные вещи. Безусловно, если операция редкая, но она показана пациенту, я могу ее провести. Но когда есть угроза здоровью или хирургическое вмешательство ничем не обосновано, пациент услышит от меня аргументированный отказ. Я понимаю, что, скорее всего, он проведет его в другом месте, где не встретит возражений, но это уже будет зона ответственности оперировавшего врача.

И еще один важный момент, на который стоит обратить внимание: реабилитация после такой операции будет длиться несколько недель. Все это время за швами нужно тщательно ухаживать и следить, чтобы не повредить уши. В частности, спать вам придется только на спине! Также, чтобы процесс заживления проходил быстрее, необходимо будет забыть об алкоголе, сигаретах и некоторых лекарствах. Вы все еще хотите себе «эльфийские уши»?

2. Ямочки

Ещё один странный тренд, но возможно где-то понятный — это ямочки на щеках, поскольку эти небольшие впадинки придают лицу трогательное, искреннее и милое выражение. В профессиональной среде подобное хирургическое вмешательство называется димплэктомией. Оно не несет за собой необратимых процессов. Откровенно говоря, я бы назвал эту операцию не такой уж и странной. Ко мне тоже обращались люди с подобными запросами, но приходилось им отказывать, поскольку результат от подобной манипуляции очень недолговечный.

Как правило, димплэктомия проходит под местным наркозом за 30-60 минут. После укола обезболивающего врач ставит отметки на щеках, где будут располагаться ямочки. Следующий этап — выполнение разреза на слизистой изнутри. Затем хирург удаляет часть жировой ткани и с помощью шовного материала стягивает мышцу и фиксирует ее в определенном положении. На восстановление вам потребуется как минимум две недели, а возможно и месяц.

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3. Увеличение голени

И конечно, стоит сказать об операции, спрос на которую с каждым годом растет — увеличение голени имплантами. Чаще всего к такому вмешательству прибегают при деформации икроножных мышц в результате травмы или нервных заболеваний, при ложной кривизне ног, когда есть дефицит мягких тканей в зоне икр.

Скорректировать данную зону можно не только с помощью имплантата, но и за счет липофилинга. Это сложная методика коррекции контуров тела, суть которой заключается в пересадке собственной жировой ткани пациента из одной зоны в другую.

Замечу, что иногда люди прибегают к подобному хирургическому вмешательству, чтобы ускорить процесс «накачивания» икр, ведь сделать пластику намного проще, чем ежедневно заниматься в спортивном зале. Я подобную мотивацию не приветствую.

Когда речь идет об имплантатах, операция проводится под общим наркозом, при липофилинге можно обойтись и местной анестезией. В любом случае процедура занимает 1,5-2 часа, и окончательным результатом вы сможете полюбоваться только через 4-6 месяцев. Замечу, что когда хирург берется за подобную операцию, он в первую очередь должен оценить фигуру пациента, чтобы новые икры не исказили пропорции тела.