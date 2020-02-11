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Ученые рассказали, как молоко влияет на качество сна

11.02.2020 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Ученые рассказали, как молоко влияет на качество сна

С этой целью ученые провели целый ряд исследований.

В результате ученые выяснили, что утреннее молоко само по себе очень полезное и способно зарядить энергией на весь день.

В то время как в молоке вечернего сбора содержатся такие вещества, как мелатонин и триптофан.

Ученые утверждают, что эти вещества есть у всех млекопитающих и вырабатываются они в ночное время.

Именно эти вещества и обеспечивают здоровый сон и процессы регенерации.

По этой причине всем, кто хочет справиться с бессонницей, рекомендуется выпивать по вечерам стакан теплого домашнего молока именно вечерней дойки.

Такое молоко позволит успокоиться и быстрее уснуть.

Помимо этого, молоко богато кальцием, необходимым для его усвоения магнием, а также богато витамином Д и фосфором.

Особое внимание на это ученые рекомендуют обратить пожилым женщинам, которым с возрастом требуется укреплять хрупкие кости.

Кроме того, ученые рекомендуют употреблять молоко ежедневно всем, кому оно не противопоказано по состоянию здоровья.

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С этой целью ученые провели целый ряд исследований. В результате ученые выяснили, что утреннее молоко само по себе очень полезное и способно...
 
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