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«Касается даже тех, кого не касается…»

12.02.2020 — Новости Здоровья | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

В январе специалистами отдела профилактики ВИЧ/СПИД УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» в Кричеве была проведена медико-профилактическая акция под таким названием. Проводилась о­на на базе нашего центра гигие­ны и эпидемиологии и УКПП «Коммунальник». Врачом и психологом отдела профилактики ВИЧ/СПИД были проведены лекции о профилактике ВИЧ-инфекции, распространялись информационно-образовательные материалы. Все желающие имели возможность пройти бесплатное экспресс-тестирование на наличие ВИЧ-инфекции.
ВИЧ-инфекция – хроническое инфекционное заболевание, вызывае­мое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). ВИЧ-инфекция может длительно протекать бессимптомно, вместе с тем присутствующий в организме вирус проникает в клетки иммунной системы, вызывая ее постепенное ослабление, снижение сопротивляемости организма к различным инфекционным агентам.
Основные пути передачи инфекции:
— незащищенный сексуальный контакт (без использования презерватива);
— использование нестерильных инструментов для приготовления и введения наркотических веществ;
— передача инфекции от матери ребенку во время родов или в период грудного вскармливания;
— возможно также инфицирование при проведении татуировок кустарным способом в нестерильных ­условиях.
ВИЧ-позитивная женщина может родить здорового ребенка. Вероятность рождения здорового ребенка при условии соблюдения всех назначений лечащего врача составляет не менее 98%.
Полностью удалить ВИЧ из организма нельзя, в то же время, благодаря современным методам лечения и диагностики возможно остановить прогрессирование заболевания и сохранить жизнь пациента. Регулярное прохождение медицинского наблюдения в установленные лечащим врачом сроки позволяет контролировать состояние здоровья и своевременно назначить эффективное противовирусное лечение – высокую АнтиРетроВирусную терапию (АРВТ). Начатая АРВТ продолжается пожизненно, без ­перерыва.
Человеку необходимо знать свой ВИЧ-статус. Это гарантия того, что вы не передадите ВИЧ своим любимым или, если вы собираетесь стать родителями, своему ребенку.
Тестирование на ВИЧ проводится анонимно в любой поликлинике или в отделах профилактики ВИЧ/СПИД республиканского и областного уровней, а также в отделе профилактики ВИЧ/СПИД УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного ­здоровья».
Н. Сакович,
фельдшер-валеолог.

 
 
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В январе специалистами отдела профилактики ВИЧ/СПИД УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» в Кричеве была проведена...
 
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