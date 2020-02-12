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«Касается даже тех, кого не касается…»
12.02.2020 — Новости Здоровья | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
В январе специалистами отдела профилактики ВИЧ/СПИД УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» в Кричеве была проведена медико-профилактическая акция под таким названием. Проводилась она на базе нашего центра гигиены и эпидемиологии и УКПП «Коммунальник». Врачом и психологом отдела профилактики ВИЧ/СПИД были проведены лекции о профилактике ВИЧ-инфекции, распространялись информационно-образовательные материалы. Все желающие имели возможность пройти бесплатное экспресс-тестирование на наличие ВИЧ-инфекции.
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В январе специалистами отдела профилактики ВИЧ/СПИД УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» в Кричеве была проведена...
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