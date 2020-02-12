«Касается даже тех, кого не касается…»

Источник материала: Кричевская жизнь

В январе специалистами отдела профилактики ВИЧ/СПИД УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» в Кричеве была проведена медико-профилактическая акция под таким названием. Проводилась о­на на базе нашего центра гигие­ны и эпидемиологии и УКПП «Коммунальник». Врачом и психологом отдела профилактики ВИЧ/СПИД были проведены лекции о профилактике ВИЧ-инфекции, распространялись информационно-образовательные материалы. Все желающие имели возможность пройти бесплатное экспресс-тестирование на наличие ВИЧ-инфекции.

ВИЧ-инфекция – хроническое инфекционное заболевание, вызывае­мое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). ВИЧ-инфекция может длительно протекать бессимптомно, вместе с тем присутствующий в организме вирус проникает в клетки иммунной системы, вызывая ее постепенное ослабление, снижение сопротивляемости организма к различным инфекционным агентам.

Основные пути передачи инфекции:

— незащищенный сексуальный контакт (без использования презерватива);

— использование нестерильных инструментов для приготовления и введения наркотических веществ;

— передача инфекции от матери ребенку во время родов или в период грудного вскармливания;

— возможно также инфицирование при проведении татуировок кустарным способом в нестерильных ­условиях.

ВИЧ-позитивная женщина может родить здорового ребенка. Вероятность рождения здорового ребенка при условии соблюдения всех назначений лечащего врача составляет не менее 98%.

Полностью удалить ВИЧ из организма нельзя, в то же время, благодаря современным методам лечения и диагностики возможно остановить прогрессирование заболевания и сохранить жизнь пациента. Регулярное прохождение медицинского наблюдения в установленные лечащим врачом сроки позволяет контролировать состояние здоровья и своевременно назначить эффективное противовирусное лечение – высокую АнтиРетроВирусную терапию (АРВТ). Начатая АРВТ продолжается пожизненно, без ­перерыва.

Человеку необходимо знать свой ВИЧ-статус. Это гарантия того, что вы не передадите ВИЧ своим любимым или, если вы собираетесь стать родителями, своему ребенку.

Тестирование на ВИЧ проводится анонимно в любой поликлинике или в отделах профилактики ВИЧ/СПИД республиканского и областного уровней, а также в отделе профилактики ВИЧ/СПИД УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного ­здоровья».

Н. Сакович,

фельдшер-валеолог.