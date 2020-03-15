Источник материала: Полесская правда



Белорусские медучреждения изменят профиль своей деятельности, если не пройдут аккредитацию. Об этом сообщила заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Валентина Курсевич.

Спикер заявила, что такие отделения никто не будет принуждать к закрытию, однако оказывать определенный перечень услуг без соответствующей аккредитации они не смогут.

К примеру, многопрофильная больница, где одно из отделений условно не прошло такую аккредитацию, могут перепрофилировать.

«В частности, открыть на его базе второе терапевтическое отделение, которое будет востребовано с учетом большого количества пациентов с ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией. А хирургическое направление сконцентрируют в другой клинике», – сказала Валентина Курсевич.

Напомним, министр здравоохранения Владимир Караник ранее сообщал, что все государственные медицинские учреждения обязательно подлежат аккредитации на соответствие базовым стандартам. Данные требования характеризуют уровень безопасности и оказания помощи каждого отдельного взятого учреждения.

«Специализированная помощь будет консолидироваться в тех центрах, где имеются необходимое оборудование и кадры», – отметил министр.

По его словам, неврологическую помощь должны оказывать там, где есть возможность проведения нейровизуализации, КТ и МРТ. Их отсутствие не позволяет применять современные методики лечения, снижающие риск инвалидности и позволяющие пациентам рассчитывать на более полное восстановление. А значит, такого рода помощь сконцентрируют в часовой доступности в тех учреждениях, уровень оснащения которых соответствует необходимым стандартам.

Процедура медицинской аккредитации государственных организаций здравоохранения предусмотрена законопроектом «Об изменении закона Республики Беларусь «О здравоохранении», готовящемся к первому чтению на весенней сессии. Данный комплекс мероприятий позволит определить соответствие лечебно-диагностических возможностей государственных медучреждений условиям и видам оказываемой ими помощи. Предположительно аккредитацию все государственные организации здравоохранения пройдут до 1 января 2023 года. Для частных форм в настоящий момент остается лицензирование.

Максим Козлов,

официальный сайт Федерации профсоюзов Беларуси