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Белорусские медучреждения изменят профиль своей деятельности, если не пройдут аккредитацию

15.03.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Белорусские медучреждения изменят профиль своей деятельности, если не пройдут аккредитацию
Белорусские медучреждения изменят профиль своей деятельности, если не пройдут аккредитацию. Об этом  сообщила заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Валентина Курсевич.

Спикер заявила, что такие отделения никто не будет принуждать к закрытию, однако оказывать определенный перечень услуг без соответствующей аккредитации они не смогут.

К примеру, многопрофильная больница, где одно из отделений условно не прошло такую аккредитацию, могут перепрофилировать.

«В частности, открыть на его базе второе терапевтическое отделение, которое будет востребовано с учетом большого количества пациентов с ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией. А хирургическое направление сконцентрируют в другой клинике», – сказала Валентина Курсевич.

Напомним, министр здравоохранения Владимир Караник ранее сообщал, что все государственные медицинские учреждения обязательно подлежат аккредитации на соответствие базовым стандартам. Данные требования характеризуют уровень безопасности и оказания помощи каждого отдельного взятого учреждения.

«Специализированная помощь будет консолидироваться в тех центрах, где имеются необходимое оборудование и кадры», – отметил министр.

По его словам, неврологическую помощь должны оказывать там, где есть возможность проведения нейровизуализации, КТ и МРТ. Их отсутствие не позволяет применять современные методики лечения, снижающие риск инвалидности и позволяющие пациентам рассчитывать на более полное восстановление. А значит, такого рода помощь сконцентрируют в часовой доступности в тех учреждениях, уровень оснащения которых соответствует необходимым стандартам.

Процедура медицинской аккредитации государственных организаций здравоохранения предусмотрена законопроектом «Об изменении закона Республики Беларусь «О здравоохранении», готовящемся к первому чтению на весенней сессии. Данный комплекс мероприятий позволит определить соответствие лечебно-диагностических возможностей государственных медучреждений условиям и видам оказываемой ими помощи. Предположительно аккредитацию все государственные организации здравоохранения пройдут до 1 января 2023 года. Для частных форм в настоящий момент остается лицензирование.

Максим Козлов,
официальный сайт Федерации профсоюзов Беларуси

 
 
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