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Подтвержден лишь один случай заражения коронавирусом у белорусских спортсменов

16.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Подтвержден лишь один случай заражения коронавирусом у белорусских спортсменов

Пресс-служба Минспорта сообщает, что спортсмен изолирован и получает необходимую медицинскую помощь.

По сведениям санитарно-эпидемиологических служб Беларуси, на данный момент подтвержден лишь один случай заражения инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19, у спортсмена, вернувшегося с международных соревнований. Информация об этом содержится на сайте спортивного ведомства, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По всем остальным эпизодам, которые перечисляются в сообщениях СМИ, нет никаких сведении о положительных результатах анализов на наличие коронавирусной инфекции у белорусских спортсменов.

Также в сообщении говорится, что заместитель директора РНПЦ спорта Геннадий Загородный, сделавший несколько заявлений по поводу якобы заболевших спортсменов, с января находится в отпуске по уходу за ребенком и не располагает достоверной информацией.

https://www.belta.by

 
 
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Пресс-служба Минспорта сообщает, что спортсмен изолирован и получает необходимую медицинскую помощь. По сведениям санитарно-эпидемиологических служб Беларуси,...
 
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