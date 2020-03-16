|
Подтвержден лишь один случай заражения коронавирусом у белорусских спортсменов
16.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Пресс-служба Минспорта сообщает, что спортсмен изолирован и получает необходимую медицинскую помощь.
По сведениям санитарно-эпидемиологических служб Беларуси, на данный момент подтвержден лишь один случай заражения инфекцией, вызванной
По всем остальным эпизодам, которые перечисляются в сообщениях СМИ, нет никаких сведении о положительных результатах анализов на наличие коронавирусной инфекции у белорусских спортсменов.
Также в сообщении говорится, что заместитель директора РНПЦ спорта Геннадий Загородный, сделавший несколько заявлений по поводу якобы заболевших спортсменов, с января находится в отпуске по уходу за ребенком и не располагает достоверной информацией.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-служба Минспорта сообщает, что спортсмен изолирован и получает необходимую медицинскую помощь. По сведениям санитарно-эпидемиологических служб Беларуси,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Здоровья)