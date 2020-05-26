Учреждения здравоохранения Минска возвращаются к оказанию помощи по своим профилям

Источник материала: Полесская правда



Учреждения здравоохранения Минска постепенно возвращаются к плановому режиму работы, сообщил журналистам первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Минский городской онкологический диспансер начал оказывать хирургическую помощь, а с 2 июня он вернется к работе по всем остальным направлениям.

«Со следующей недели начнет принимать по своему профилю городская гинекологическая больница, она была предназначена для долечивания пациентов. Затем — больница скорой медицинской помощи, куда приостановлена госпитализация. Посмотрим несколько дней и будем вводить этот крупнейший центр для оказания экстренной и неотложной помощи в обычный режим работы», — сказал Дмитрий Пиневич.