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Мастопатия молочных желез: узнать признаках и лечении
03.04.2023 10:25 — Новости Здоровья | ИноСМИ
Источник материала: ИноСМИ
Мастопатия — одна из распространенных женских патологий. Она поражает молочные железы, проявляется в перестройке структуры их тканей. Нельзя относиться к мастопатии и ее симптомам халатно. Она может перейти и в злокачественную форму без оперативной диагностики и эффективного лечения.
Симптоматика
Фиброзно-кистозная болезнь или мастопатия имеет ряд выраженных признаков. Один из них — болевой синдром, который усиливается перед менструацией. К другим симптомам патологии молочных желез относятся:
При мастопатии кожные покровы быстро теряют запас влаги, сохнут, волосы становятся тусклыми и безжизненными, а ногти теряют прочность, слоятся. Патология негативно сказывается на общем состоянии женского организма, самочувствии. Мастопатия часто сопровождается расстройствами нервной системы. Полезные статьи о здоровье помогут узнать о заболевании и его проявлениях подробнее.
В чем причины
Фиброзно-кистозная болезнь молочных желез имеет обширный патогенез. Она может возникнуть и развиваться по следующим причинам:
На развитие мастопатии влияют некоторые факторы. Это наследственная предрасположенность, постоянные стрессы, заболевания печени и поджелудочной железы.
Негормональное лечение
Для лечения мастопатии используется эффективный, клинически проверенный и одобренный препарат на растительной основе «Мастодинон». Он помогает восстановить гормональный баланс, снять напряжение и болезненные ощущения в молочных железах. Безопасный Мастодинон имеет уникальный растительный состав, в котором все компоненты взаимно усиливают благотворное действие. Этот нативный препарат из Германии выпускается в жидкой или таблетированной форме. Он позволяет предотвратить дальнейшее развитие мастопатии.
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