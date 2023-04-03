Мастопатия молочных желез: узнать признаках и лечении

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Мастопатия — одна из распространенных женских патологий. Она поражает молочные железы, проявляется в перестройке структуры их тканей. Нельзя относиться к мастопатии и ее симптомам халатно. Она может перейти и в злокачественную форму без оперативной диагностики и эффективного лечения.

Симптоматика

Фиброзно-кистозная болезнь или мастопатия имеет ряд выраженных признаков. Один из них — болевой синдром, который усиливается перед менструацией. К другим симптомам патологии молочных желез относятся:

· увеличение объема груди из-за отечности тканей;

увеличение объема груди из-за отечности тканей; · появление прозрачных или белых выделений при надавливании на сосок;

появление прозрачных или белых выделений при надавливании на сосок; · узелковые уплотнения или единичные новообразования в груди — зависят от формы мастопатии;

узелковые уплотнения или единичные новообразования в груди — зависят от формы мастопатии; · увеличение лимфатических узлов в подмышечных впадинах — их часто можно обнаружить самостоятельно.

При мастопатии кожные покровы быстро теряют запас влаги, сохнут, волосы становятся тусклыми и безжизненными, а ногти теряют прочность, слоятся. Патология негативно сказывается на общем состоянии женского организма, самочувствии. Мастопатия часто сопровождается расстройствами нервной системы. Полезные статьи о здоровье помогут узнать о заболевании и его проявлениях подробнее.

В чем причины

Фиброзно-кистозная болезнь молочных желез имеет обширный патогенез. Она может возникнуть и развиваться по следующим причинам:

· дисбаланс гормонов в женском организме;

дисбаланс гормонов в женском организме; · травматические воздействия на молочные железы;

травматические воздействия на молочные железы; · воспалительные процессы в органах малого таза;

воспалительные процессы в органах малого таза; · применение контрацептивов и иных гормональных препаратов без врачебного назначения;

применение контрацептивов и иных гормональных препаратов без врачебного назначения; · новообразования яичников;

новообразования яичников; · большое число абортов или отсутствие беременности/родов до 35-летнего возраста.

На развитие мастопатии влияют некоторые факторы. Это наследственная предрасположенность, постоянные стрессы, заболевания печени и поджелудочной железы.

Негормональное лечение

Для лечения мастопатии используется эффективный, клинически проверенный и одобренный препарат на растительной основе «Мастодинон». Он помогает восстановить гормональный баланс, снять напряжение и болезненные ощущения в молочных железах. Безопасный Мастодинон имеет уникальный растительный состав, в котором все компоненты взаимно усиливают благотворное действие. Этот нативный препарат из Германии выпускается в жидкой или таблетированной форме. Он позволяет предотвратить дальнейшее развитие мастопатии.