Есть ли альтернатива гормонам во время климакса?

Источник материала: ИноСМИ

Современные женщины стали гораздо активней. Это связано с улучшением качества жизни, увеличением ее продолжительности, с повышением осведомленности о своем здоровье и в целом с изменением взглядов на возрастные рамки поведения.

Сегодня все чаще матерями становятся женщины старше 40 лет, прекрасные дамы не спешат выходить на пенсию и сидеть с внуками, предпочитают заниматься спортом и путешествовать. И климакс, который приходит тогда, когда женщина находится в самом расцвете сил, может застать врасплох. Но многочисленные статьи о женском здоровье позволят сохранить спокойствие, принять перемены и понять, что впереди еще долгие десятилетия прекрасной, яркой и активной жизни.

Несмотря на то, что климакс полностью естественен, гормональная перестройка у многих женщин проходит довольно тяжело. Типичные проявления климакса могут выглядеть так:

· сначала происходят нарушения менструального цикла, он становится нерегулярным, меняется его длительность, затем, в некоторые месяцы менструация может вообще отсутствовать, со временем цикл полностью прекращается;

сначала происходят нарушения менструального цикла, он становится нерегулярным, меняется его длительность, затем, в некоторые месяцы менструация может вообще отсутствовать, со временем цикл полностью прекращается; · появляется потливость, могут возникать частые приливы крови к верхней части тела и к лицу;

появляется потливость, могут возникать частые приливы крови к верхней части тела и к лицу; · кожные покровы и слизистые становятся более сухими, что может причинять дискомфорт во время интимной близости;

кожные покровы и слизистые становятся более сухими, что может причинять дискомфорт во время интимной близости; · настроение постоянно скачет, женщина может изводить себя и близких приступами плаксивости, апатии или гнева;

настроение постоянно скачет, женщина может изводить себя и близких приступами плаксивости, апатии или гнева; · снижение уровня половых гормонов также может негативно отражаться на психологическом состоянии, есть даже понятие менопаузальной депрессии;

снижение уровня половых гормонов также может негативно отражаться на психологическом состоянии, есть даже понятие менопаузальной депрессии; · часто у женщин в период менопаузы растет уровень опасного холестерина, может скакать артериальное давление, а со временем и кости становятся более хрупкими.

На данный момент симптомы климакса можно нивелировать с помощью синтетических гормонов. То есть женщина, у которой происходит естественное затухание функции яичников, просто начинает принимать внутрь эстрогены. Но такая терапия противопоказана тем, кто имеет факторы риска развития гормонозависимого рака или уже онкологию репродуктивной системы в анамнезе, а также склонен к образованию тромбов. То есть далеко не все женщины вообще могут принимать гормональную терапию, хотя она и защищает от остеопороза, сохраняет качество половой жизни и либидо, позволяет поддерживать кожу и слизистые.

Альтернативой может стать растительный препарат "Климадинон", который повышает уровень серотонина в крови, тем самым смягчает симптомы климакса. Он эффективен при потливости, приступах жара, приливах, бессоннице, нормализует функции вегетативной нервной системы, служит профилактикой остеопороза. В ходе научных исследований было доказано, что эффективность "Климадинона" сопоставима с конъюгированными эстрогенами, но при этом он гораздо безопасней и подходит широкому кругу женщин.