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Есть ли альтернатива гормонам во время климакса?
06.04.2023 11:12 — Новости Здоровья | ИноСМИ
Источник материала: ИноСМИ
Современные женщины стали гораздо активней. Это связано с улучшением качества жизни, увеличением ее продолжительности, с повышением осведомленности о своем здоровье и в целом с изменением взглядов на возрастные рамки поведения.
Сегодня все чаще матерями становятся женщины старше 40 лет, прекрасные дамы не спешат выходить на пенсию и сидеть с внуками, предпочитают заниматься спортом и путешествовать. И климакс, который приходит тогда, когда женщина находится в самом расцвете сил, может застать врасплох. Но многочисленные статьи о женском здоровье позволят сохранить спокойствие, принять перемены и понять, что впереди еще долгие десятилетия прекрасной, яркой и активной жизни.
Несмотря на то, что климакс полностью естественен, гормональная перестройка у многих женщин проходит довольно тяжело. Типичные проявления климакса могут выглядеть так:
На данный момент симптомы климакса можно нивелировать с помощью синтетических гормонов. То есть женщина, у которой происходит естественное затухание функции яичников, просто начинает принимать внутрь эстрогены. Но такая терапия противопоказана тем, кто имеет факторы риска развития гормонозависимого рака или уже онкологию репродуктивной системы в анамнезе, а также склонен к образованию тромбов. То есть далеко не все женщины вообще могут принимать гормональную терапию, хотя она и защищает от остеопороза, сохраняет качество половой жизни и либидо, позволяет поддерживать кожу и слизистые.
Альтернативой может стать растительный препарат "Климадинон", который повышает уровень серотонина в крови, тем самым смягчает симптомы климакса. Он эффективен при потливости, приступах жара, приливах, бессоннице, нормализует функции вегетативной нервной системы, служит профилактикой остеопороза. В ходе научных исследований было доказано, что эффективность "Климадинона" сопоставима с конъюгированными эстрогенами, но при этом он гораздо безопасней и подходит широкому кругу женщин.
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