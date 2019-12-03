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Загадка на выходные: сможете решить задачу с собеседования программистов?

29.11.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Журнал «Код» о технологиях и программировании опубликовал задачу, с помощью которой опытные разработчики отличают своих от чужих, хотя математика здесь на уровне седьмого класса. Попробуйте решить ее без подсказок «гугла», чтобы проверить свои знания по математике.

Загадка на выходные: сможете решить задачу с собеседования программистов?
Источник: memepedia.ru

Бабушка решила начать выращивать и продавать помидоры. Она насобирала 100 кг томатов, погрузила их на тележку и выставила с утра перед домом.

Помидоры, которые вырастила бабушка, на 99% состоят из воды, но на солнце часть воды испаряется сквозь кожуру. День выдался жарким, и к вечеру воды в помидорах стало уже 98%. Сколько теперь весят бабушкины помидоры?

Ответ

50 килограммов

Решение

С утра в помидорах было 99% воды, то есть, в них было 99 килограммов воды и 1 килограмм или же 1% клетчатки (ведь 100% — 99% = 1%). Но обратите внимание, что килограмм клетчатки не может исчезнуть, его вес всегда одинаковый. Испаряется только вода.

При этом вечером в помидорах было уже 98% воды. Значит, количество воды уменьшилось, а килограмм клетчатки остался без изменений. Однако изменилось процентное соотношение клетчатки к воде: сейчас тот же килограмм клетчатки занимает 2% общего веса.

Теперь приступаем к расчетам веса всех помидоров вечером. 2% помидоров весит 1 килограмм, значит 20% весят 10 килограммов.

Умножаем обе части на 5, чтобы получить полный вес. Получаем:

100% = 50 кг.

Таким образом, к вечеру вес снизился вдвое.

 
 
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Журнал «Код» о технологиях и программировании опубликовал задачу, с помощью которой опытные разработчики отличают своих от чужих, хотя математика здесь...
 
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