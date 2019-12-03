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Загадка на выходные: сможете решить задачу с собеседования программистов?
29.11.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Журнал «Код» о технологиях и программировании опубликовал задачу, с помощью которой опытные разработчики отличают своих от чужих, хотя математика здесь на уровне седьмого класса. Попробуйте решить ее без подсказок «гугла», чтобы проверить свои знания по математике.
Бабушка решила начать выращивать и продавать помидоры. Она насобирала 100 кг томатов, погрузила их на тележку и выставила с утра перед домом.
Помидоры, которые вырастила бабушка, на 99% состоят из воды, но на солнце часть воды испаряется сквозь кожуру. День выдался жарким, и к вечеру воды в помидорах стало уже 98%. Сколько теперь весят бабушкины помидоры?
Ответ
50 килограммов
Решение
С утра в помидорах было 99% воды, то есть, в них было 99 килограммов воды и 1 килограмм или же 1% клетчатки (ведь 100% — 99% = 1%). Но обратите внимание, что килограмм клетчатки не может исчезнуть, его вес всегда одинаковый. Испаряется только вода.
При этом вечером в помидорах было уже 98% воды. Значит, количество воды уменьшилось, а килограмм клетчатки остался без изменений. Однако изменилось процентное соотношение клетчатки к воде: сейчас тот же килограмм клетчатки занимает 2% общего веса.
Теперь приступаем к расчетам веса всех помидоров вечером. 2% помидоров весит 1 килограмм, значит 20% весят 10 килограммов.
Умножаем обе части на 5, чтобы получить полный вес. Получаем:
100% = 50 кг.
Таким образом, к вечеру вес снизился вдвое.
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Журнал «Код» о технологиях и программировании опубликовал задачу, с помощью которой опытные разработчики отличают своих от чужих, хотя математика здесь...
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