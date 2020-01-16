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Пентагон подписал контракт по гиперзвуковому оружию с Lockheed Martin
16.01.2020 11:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США подписало с компанией Lockheed Martin контракт на выполнение третьего этапа работ по созданию гиперзвуковых ракет OpFires. Сумма контракта определена в 31,9 миллиона долларов,
Третий этап работ над «гиперзвуком», как сообщается, будет включать разработку новейшей системы наземного базирования, позволяющей ускорительной глиссадной ракетной системе без проблем преодолевать ПВО и поражать цели «в сжатый период времени».
Директор по тактическим и ударным ракетным передовым программам Lockheed Martin Rockets and Fire Control Хэди Мурад заявил, что OpFires имеет решающее значение для обеспечения военных США высокоманевренными решениями, чтобы быстро реагировать на угрозы и действовать с непредсказуемых позиций.
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Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США подписало с компанией Lockheed Martin контракт на выполнение третьего этапа работ по созданию...
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