Пентагон подписал контракт по гиперзвуковому оружию с Lockheed Martin

Источник материала: IT.Tut.by

Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США подписало с компанией Lockheed Martin контракт на выполнение третьего этапа работ по созданию гиперзвуковых ракет OpFires. Сумма контракта определена в 31,9 миллиона долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз на сайте концерна.



Фото: wikipedia.org

Третий этап работ над «гиперзвуком», как сообщается, будет включать разработку новейшей системы наземного базирования, позволяющей ускорительной глиссадной ракетной системе без проблем преодолевать ПВО и поражать цели «в сжатый период времени».

Директор по тактическим и ударным ракетным передовым программам Lockheed Martin Rockets and Fire Control Хэди Мурад заявил, что OpFires имеет решающее значение для обеспечения военных США высокоманевренными решениями, чтобы быстро реагировать на угрозы и действовать с непредсказуемых позиций.