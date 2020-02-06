Британский мультимиллионер придумал, как улучшить жизнь бездомных. Это стало мемом

Источник материала: IT.Tut.by

Питер Доу (Peter Dawe) — британский мультимиллионер, основатель одного их первых коммерческих интернет-провайдеров в Великобритании. Недавно предприниматель заявил, что нашел способ помощи бездомным. Впрочем, многим его идея показалась смешной, а кое-кому — даже оскорбительной. Подробнее об этом пишет Media Leaks со ссылкой на The Sun.



Питер Доу демонстрирует свою «капсулу сна» из мусорных контейнеров

Издание сообщает: Доу придумал, как помочь с ночлегом бездомным во всем мире. По его мнению, необходимо использовать «капсулы сна», основу которых составляют соединенные между собой пластиковые контейнеры для мусора. Идея создания подобных капсул к бизнесмену пришла якобы после того, как он попытался из мусорных ведер соорудить электромобиль.

При этом Доу понимает, что проблему жилья для бездомных этим способом решить вряд ли дастся, но «смягчить» ее получится. Стоимость одной капсулы сна, говорит предприниматель, составляет 130 долларов.

Пользователи соцсетей разделились на несколько лагерей. Первые сомневаются в том, что предприниматель говорит серьезно, вторые обрушились на него с критикой. По мнению последних, такое «изобретение» унизительно. Впрочем, большая часть пользователей восприняла это как повод для шуток. В MediaLeaks сделали несколько изображений «на разные случаи жизни»:

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