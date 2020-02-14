Январь 2020 года стал самым теплым за всю историю наблюдений

Источник материала: IT.Tut.by

Специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) сообщили , что январь текущего года оказался самым теплым январем за всю историю климатических наблюдений — она насчитывает 141 год.

Более того, отмечается, что глобальные температуры земли и поверхности океана в январе 2020 года были на 1,14 градуса Цельсия выше средней температуры в этом месяце в XX веке. Это самое большое отклонение температуры от среднего показателя, когда-либо зарегистрированное без влияния Эль-Ниньо в тропической части Тихого океана.

Прошлый рекорд был поставлен в январе 2016 года — тогда температура была меньше на 0,02 градуса Цельсия.

Как отмечает NOAA, все 10 наиболее теплых январей в истории произошли с 2002 года. Четыре из них — с 2016-го.

В Северном полушарии также был зафиксирован самый теплый январь, на 1,5 градуса по Цельсию выше среднего. В Южном полушарии было отклонение на 0,78 градуса по Цельсию.

Что касается льда в морях Арктики, то его охват был на 5,3 процента ниже среднего показателя 1981−2010 годов. А охват морского льда в Антарктике в январе был на 9,8 процента ниже среднего.

Снежный покров северного полушария также был ниже среднего показателя за 1981−2010 гг. — 18 января был зафиксирован самый малый показатель за 54 года.