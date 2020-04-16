|
«Самая совершенная версия F-15» совершила первый полет
16.04.2020 10:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Четырнадцатого апреля Boeing успешно
Разработанный специально для Военно-воздушных сил Катара истребитель продемонстрировал свои возможности во время 90-минутого полета. Машина взлетела и приземлилась в международном аэропорту Ламберт в Сент-Луисе.
Известно, что истребитель F-15QA оснащен современной радиолокационной станцией Raytheon AN/APG-63(v)3 с активной фазированной антенной решеткой и двумя двигателями General Electric GE F110−129.
Как и другие современные версии F-15, он может применять широкий спектр вооружений. Всего в рамках заключенного в 2017 году контракта Катар должен получить 36 таких машин.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четырнадцатого апреля Boeing успешно провела первые летные испытания F-15QA, который сама корпорация называет «самой совершенной версией реактивного самолета F-15,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)