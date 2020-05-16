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Опубликовали снимки обновленного Ford Focus
16.05.2020 11:04 — Новости Hi-Tech | Bybanner
Источник материала: Bybanner
Агентство Autohome распространило фотографии нового рестайлингового Ford Focus 4-й серии, уже прошедшего сертификацию в местных органах.
Ford Focus 4-й генерации, который уже назвали «самой технической современной моделью за последние 20 лет». Следует отметить, что показали в прошлом году значительно превзошли показатели предыдущего года. На европейском рынке моторная гамма модели представлена 3-цилиндровым бензиновым двигателем семейства EcoBoost на 1 литр, предлагаемым в трёх ступенях производительности: 85, 100 и 125 л.с.
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Агентство Autohome распространило фотографии нового рестайлингового Ford Focus 4-й серии, уже прошедшего сертификацию в местных органах.
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