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Ночью в работе Telegram в Беларуси произошел сбой

16.07.2020 09:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

По сообщениям наших читателей и пользователей Сети, примерно с двух до трех часов ночи 16 июля в Беларуси наблюдались проблемы в работе Telegram.

Ночью в работе Telegram в Беларуси произошел сбой
Изображение: Downdetector

«Ночью с 01.58 до 2.50 в Беларуси не работал Telegram», «Telegram не грузился даже с Wi-Fi», «сегодня в 2 ночи не работал вообще — ни с МТС, ни с A1» — такие и похожие сообщения присылали нам читатели.

Согласно данным сервиса Downdetector, сообщения о сбоях приходят из всех областных городов Беларуси, а также Мозыря, Пинска, Лиды, Новополоцка, Борисова и Жодино.

Также проблемы наблюдаются в Москве.

 
 
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По сообщениям наших читателей и пользователей Сети, примерно с двух до трех часов ночи 16 июля в Беларуси наблюдались проблемы в работе Telegram.
 
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