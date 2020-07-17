Ученые обнаружили ультрачерных рыб, которые почти невидимы даже в солнечном свете

Источник материала: IT.Tut.by

В глубине океана, куда едва может добраться солнце, даже один фотон света способен выдать местонахождение животного. Ученые обнаружили по крайней мере 16 видов ультрачерной рыбы, каждая из которых оснащена специальной кожей, которая позволяет им оставаться незамеченными во время охоты или укрытия в темноте. Поглощая 99,95% всех фотонов, эта кожа как бы создает рыбе плащ-невидимку И даже на воздухе эти существа выглядят как простые силуэты. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на Current Biology .



Фото: Karen Osborn/Smithsonian

Эта особенность рыб привлекла внимание Карен Осборн, научного зоолога в Национальном музее естественной истории в США — она попыталась сфотографировать поразительно черную рыбу, но не смогла. Как бы она ни настраивала камеру, рыба словно поглощала весь свет.

Так что Осборн и ее коллеги тщательно проанализировали кожу 18 видов черных рыб, собранных во время тралов в Мексиканском заливе и в заливе Монтерей в Калифорнии.

Все эти существа имели ультрачерную кожу, которая отражала менее 0,6 процента доступного света, а 16 видов отражали даже менее 0,5 процента. Более того, эта ультрачерная кожа была обнаружена по всему телу — вероятно, это эволюционный механизм, который позволяет поглощать биолюминесцентный свет, излучаемый добычей или хищниками.

Коэффициент отражения света у глубоководных рыб даже ниже, чем у ультрачерных бабочек (у тех коэффициент отражения 0,06-0,5%) и у самых черных райских птиц (0,05-0,31%)

Фактически, черная кожа этих рыб почти не уступает Vantablack — самому черному материалу, известному науке, который поглощает 99,96% света.

Анализируя структуру этой невероятной рыбьей кожи, исследователи обнаружили, что пигментные клетки были плотно упакованы вместе, с очень небольшим количеством пробелов («словно жвачка»). У одного из этих видов ультрачерная кожа была даже вокруг кишечника, что помогает скрыть свет от недавней «биолюминесцентной закуски».

Осборн утверждает, что ученые впервые обнаружили животное, которое использует только сам пигмент для контроля непоглощенного света. Понимание того, как работает эта простая, но высокоэффективная система, может помочь нам улучшить нашу собственную технологию камуфляжа.