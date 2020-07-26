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Microsoft решил принудительно обновить старые версии Windows

26.07.2020 21:08 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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Источник материала: Bybanner

обновление Windows 10 принудительно установят на старых компьютерах пользователей, на которых до сих пор работают устаревшие версии операционной системы. Об этом сообщили представители компании Microsoft.

 Пользователи получат апдейты в автоматическом режиме. При этом старые операционки больше не получат обновлений системы безопасности, что существенно затруднит их работу.

Разработчик пока не сообщает, какие именно версии операционки вошли в «черный список». По предварительным данным, там точно есть ПО под кодовым названием 1809. Владельцы устройств с Windows 1903 и 1909, судя по всему, все еще смогут выбирать, устанавливать ли на свои компьютеры данное обновление или обождать, пока выйдет новое.

 
 
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обновление Windows 10 принудительно установят на старых компьютерах пользователей, на которых до сих пор работают устаревшие версии операционной системы. Об этом...
 
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