Microsoft решил принудительно обновить старые версии Windows

Источник материала: Bybanner

обновление Windows 10 принудительно установят на старых компьютерах пользователей, на которых до сих пор работают устаревшие версии операционной системы. Об этом сообщили представители компании Microsoft.





Пользователи получат апдейты в автоматическом режиме. При этом старые операционки больше не получат обновлений системы безопасности, что существенно затруднит их работу.





Разработчик пока не сообщает, какие именно версии операционки вошли в «черный список». По предварительным данным, там точно есть ПО под кодовым названием 1809. Владельцы устройств с Windows 1903 и 1909, судя по всему, все еще смогут выбирать, устанавливать ли на свои компьютеры данное обновление или обождать, пока выйдет новое.