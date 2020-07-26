|
Microsoft решил принудительно обновить старые версии Windows
26.07.2020 21:08 — Новости Hi-Tech | Bybanner
Источник материала: Bybanner
обновление Windows 10 принудительно установят на старых компьютерах пользователей, на которых до сих пор работают устаревшие версии операционной системы. Об этом сообщили представители компании Microsoft.
Пользователи получат апдейты в автоматическом режиме. При этом старые операционки больше не получат обновлений системы безопасности, что существенно затруднит их работу.
Разработчик пока не сообщает, какие именно версии операционки вошли в «черный список». По предварительным данным, там точно есть ПО под кодовым названием 1809. Владельцы устройств с Windows 1903 и 1909, судя по всему, все еще смогут выбирать, устанавливать ли на свои компьютеры данное обновление или обождать, пока выйдет новое.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
обновление Windows 10 принудительно установят на старых компьютерах пользователей, на которых до сих пор работают устаревшие версии операционной системы. Об этом...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)