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В Гомельском госуниверситете откроется класс робототехники
27.07.2020 11:04 — Новости Hi-Tech | Bybanner
Источник материала: Bybanner
29 июля в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины на факультете физики и информационных технологий откроется класс робототехники технопарка.
Занятия по робототехнике расчитаны для детей в возрасте 10-15 лет. Обучение будут проводить высококвалифицированные преподаватели, прошедшие стажировку в Санкт-Петербурге. Учебная программа, которая будет использоваться при обучении детей входит в образовательную программу более 70 школьных учреждений Финляндии и России.
Учебно-методический комплекс включает в себя занятия по основам программирования на языке Scratch, программированию электронных устройств и виртуального умного дома на основе технологий RobboScratch и Arduino Wiring, мобильной робототехнике, схемотехнике, а также 3D моделированию и печати.
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29 июля в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины на факультете физики и информационных технологий откроется класс робототехники технопарка.
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