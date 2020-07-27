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В Гомельском госуниверситете откроется класс робототехники

27.07.2020 11:04 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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Источник материала: Bybanner

29 июля в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины на факультете физики и информационных технологий откроется класс робототехники технопарка.
 
Занятия по робототехнике расчитаны для детей в возрасте 10-15 лет. Обучение будут проводить высококвалифицированные преподаватели, прошедшие стажировку в Санкт-Петербурге. Учебная программа, которая будет использоваться при обучении детей входит в образовательную программу более 70 школьных учреждений Финляндии и России. 

Учебно-методический комплекс включает в себя занятия по основам программирования на языке Scratch, программированию электронных устройств и виртуального умного дома  на основе технологий RobboScratch и Arduino Wiring, мобильной робототехнике, схемотехнике, а также 3D моделированию и печати.

 
 
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29 июля в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины на факультете физики и информационных технологий откроется класс робототехники технопарка.
 
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