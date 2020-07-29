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В США крючок в горле младенца привел к судорогам и поражению мозга

29.07.2020 13:46 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В американском журнале The Journal of Emergency Medicine опубликовали отчет, согласно которому крючок в горле младенца привел к судорогам и поражениям мозга. Об этом пишет Live Science.

В США крючок в горле младенца привел к судорогам и поражению мозга
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Clay Banks / Unsplash

Согласно отчету, у 10-месячной девочки в пищеводе застряли крючок от украшения — его обнаружили только спустя несколько месяцев.

Медики отмечают, что в пищеводе ребенка образовалась дыра, которая вызвала инфекцию, что распространилась на ее мозг и привела к судорогам. К счастью, ребенок поправился после того, как крючок был удален.

Родители девочки обратились в скорую помощь после того, как у ребенка впервые случился приступ. К этому моменту ребенок уже некоторое время болел — два месяца назад у нее начала подниматься температура вплоть до 38,9 градусов, а также развились тошнота, рвота и отвращение к твердой пище. За этот 2-месячный период ребенок потерял более 500 граммов веса, что довольно много для младенца.

Анализы крови показали признаки инфекции. При компьютерной томографии было обнаружено шесть абсцессов, вызванных бактериальной инфекцией. Врачи дали ребенку антибиотики и устранили жидкость из некоторых абсцессов во время операции на головном мозге.

После ребенка перевели в детское отделение интенсивной терапии, где обычная рентгенография грудной клетки выявила инородное тело в ее пищеводе. Девочка прошла еще одну процедуру по удалению инородного тела, которое оказалось металлическим крючком от украшения. Крюк пробил ее пищевод и вызвал воспаление в грудной полости. Так что ребенка пришлось неделю кормить через трубку в носу. К счастью, она выздоровела, и приступы больше не повторялись.

 
 
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В американском журнале The Journal of Emergency Medicine опубликовали отчет, согласно которому крючок в горле младенца привел к судорогам и поражениям мозга. Об этом пишет Live...
 
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